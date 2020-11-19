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تراجع “طفيف” بإصابات كورونا في أوروبا

منذ دقيقتين
أوروبا تعود لقيود كورونا

أوروبا تعود لقيود كورونا

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شهدت أوروبا ارتفاعا كبيرا بإصابات فيروس كورونا المستجد خلال الفترة الأخيرة ، دفعت العديد من الحكومات الأوروبية لإعادة فرض بعض القيود للحد من نفشي الفيروس .

أعلن مدير شؤون قارة أوروبا في منظمة الصحة العالمية، الخميس، إن هناك “مؤشرا صغيرا” على تباطؤ عودة ارتفاع حالات كورونا في المنطقة.

سجلت 1.8 مليون حالة كورونا الأسبوع الماضي، بانخفاض طفيف عن أكثر من مليوني حالة الأسبوع السابق عليه.

وقال د. هانز كلوغ “علينا أن نرى الضوء في آخر النفق، لكنها ستكون 6 أشهر صعبة”.

وأضاف أنه بإمكان الناس تجنب قيود الحد من التفشي الأكثر صرامة، إن كانوا أكثر استعدادا للالتزام بالتوصيات.

وأوضح “إن وصل وضع الكمامات لنحو 95 بالمائة، فلن تكون هناك حاجة لأي إغلاق. لكن في ظل نسبة 60 بالمائة أو أقل حاليا من استخدام الكمامات، من الصعب تجنب الإغلاق.”

كما حذر كلوغ الدول التي تخرج من الإغلاق أسرع من اللازم، من دون فرض إجراءات أخرى من أن فيروس كورونا سيعود. ودعا لنظام تدريجي لرفع القيود اعتمادا على معدل العدوى في المجتمع.

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