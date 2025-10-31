تراجع طفيف للتضخم بمنطقة اليورو في أكتوبر

تراجع التضخم في منطقة اليورو قليلا في أكتوبر تشرين الأول ليظل قريبا من المعدل الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي عند اثنين بالمئة، وهو ما يؤكد رسالة البنك بأن الاقتصاد لا يزال على المسار الصحيح الذي توقعه في وقت سابق.

وأظهرت بيانات نشرها مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) اليوم الجمعة أن التضخم في الدول العشرين التي تستخدم اليورو انخفض إلى 2.1 بالمئة من 2.2 بالمئة في سبتمبر أيلول، وهو ما يتماشى مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته رويترز.

وجاء الانخفاض مع تراجع في أسعار قطاع الطاقة بدد النمو الأسرع في أسعار قطاع الخدمات.

وفي غضون ذلك استقرت البيانات التي تحظى بمتابعة وثيقة والمتعلقة بالتضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، عند 2.4 بالمئة، وهو ما يفوق التوقعات التي أشارت إلى انخفاض.

ويأتي استقرار التضخم الأساسي مع زيادة تضخم الأسعار في قطاع الخدمات إلى 3.4 بالمئة من 3.2 بالمئة، لتعوض انخفاضا في زيادة أسعار السلع الصناعية.

وأبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير أمس الخميس، مشيرا إلى أن التضخم في طريقه إلى تحقيق المعدل المستهدف وإلى تراجع عدد من أسوأ المخاطر المتعلقة بالنمو الاقتصادي، مما يُبقي الاتحاد الأوروبي على مسار نمو مقبول وإن كان متواضعا.

ويتوقع البنك المركزي الأوروبي انخفاض التضخم إلى أقل من اثنين بالمئة العام المقبل قبل أن يعود إلى الهدف في عام 2027.