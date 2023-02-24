الجمعة 4 شعبان 1444 ﻫ - 24 فبراير 2023 |
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تراجع طفيف للذهب وسط قلق المستثمرين

منذ ساعة واحدة
الذهب

الذهب

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تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف الجمعة مع قلق المستثمرين من أن بيانات اقتصادية أمريكية حديثة جاءت أقوى من المتوقع قد تدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي لمواصلة رفع أسعار الفائدة لفترة أطول.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1821.80 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1831.00 دولار.

ومن المرجح أن يهبط الذهب للأسبوع الرابع على التوالي وقد هبط بنحو واحد بالمئة في هذه الفترة.

وأظهرت بيانات أمس الخميس 23\2\2023 ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي المعدل زاد 2.7 بالمئة على أساس سنوي في الربع السابق، بينما انخفض عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة على غير المتوقع الأسبوع الماضي.

وعلى نحو منفصل، أظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الربع الرابع 3.7 بالمئة، بعد تعديله من التقدير السابق البالغ 3.2 بالمئة.

وتقارير الخميس هي الأحدث في سلسلة بيانات أثارت مخاوف من الإبقاء على أسعار الفائدة في مستويات مرتفعة لفترة أطول.

ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار مما يجعل السبائك أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين في الخارج.

وبالنسبة للعملات الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 21.19 دولار للأوقية، كما هبط البلاتين 0.3 بالمئة إلى 944.32 دولار، وانخفض البلاديوم 0.8 بالمئة ليصل إلى 1438.19 دولار للأوقية.

    المصدر :
  • رويترز

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