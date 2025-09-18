الخميس 26 ربيع الأول 1447 ﻫ - 18 سبتمبر 2025 |
تراجع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في أمريكا

منذ دقيقتان
تراجع عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي، لكن سوق العمل شهدت تدهورا مع انخفاض الطلب وأيضا المتاح من العاملين.

وقالت وزارة العمل، اليوم الخميس، إن طلبات الحصول على إعانات البطالة الحكومية المقدمة لأول مرة انخفضت 33 ألف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 231 ألفا في الأسبوع المنتهي في 13 سبتمبر أيلول.

وعكس هذا الانخفاض جزئيا الزيادة الكبيرة التي حدثت في الأسبوع السابق، والتي دفعت الطلبات إلى مستويات شوهدت آخر مرة في أكتوبر تشرين الأول 2021.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا بلوغها 240 ألف طلب خلال هذا الأسبوع.

وظلت معدلات التسريح منخفضة نسبيا، لكن التوظيف في سوق العمل توقف تقريبا. وتباطأ الطلب على العاملين، وهو ما عزاه خبراء الاقتصاد إلى حالة عدم اليقين الناجمة عن الرسوم الجمركية على الواردات. وفي الوقت نفسه، أدت حملة قمع تستهدف المهاجرين إلى تقليل المتاح من العمالة.

    المصدر :
  • رويترز

