تراجع عجز الميزان التجاري في مصر

أعلنت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أن العجز في الميزان التجاري تراجع 12.4 بالمئة على أساس سنوي في شهر حزيران.

وقال الجهاز في بيان إن العجز في الميزان التجاري بلغ 3.21 مليار دولار في يونيو حزيران مقابل 3.66 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأضاف أن قيمة الصادرات سجلت تراجعًا 3.3 بالمئة على أساس سنوي في يونيو حزيران، إذ بلغت 3.75 مليار دولار مقابل 3.88 مليار دولار قبل عام.

وسجلت قيمة الواردات انخفاضًا 7.7 بالمئة، إذ بلغت 6.96 مليار دولار في يونيو حزيران مقابل 7.54 مليار دولار قبل عام.