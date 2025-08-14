تراجع عدد طلبات إعانة البطالة الأسبوعية بأمريكا

تراجع عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة في الأسبوع الماضي وسط انخفاض معدلات التسريح، ولكن إحجام الشركات عن زيادة التوظيف بسبب ضعف الطلب المحلي قد يدفع معدل البطالة إلى 4.3 بالمئة في أغسطس آب.

وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس إن عدد طلبات إعانة البطالة الجديدة انخفض بثلاثة آلاف طلب ليصل إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية عند 224 ألفا في الأسبوع المنتهي في التاسع من أغسطس آب.

وتوقع خبراء اقتصاد في استطلاع لرويترز أن يبلغ عدد الطلبات 228 ألفا في ذلك الأسبوع.

وشهدت سوق العمل انقساما بين تراجع عمليات التسريح وفتور التوظيف، في ظل سعي الشركات للتعامل مع سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحماية التجارية، التي رفعت متوسط الرسوم الجمركية على الواردات إلى أعلى مستوى منذ قرن.

وتراجع عدد من يتلقون الإعانات بعد الأسبوع الأول، وهو مؤشر على وتيرة التوظيف، بمقدار 15 ألفا ليصل إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 1.953 مليون شخص خلال الأسبوع المنتهي في الثاني من أغسطس آب.

وقال خبراء اقتصاد إن اتجاه الطلبات المستمر يتسق مع ارتفاع معدل البطالة إلى 4.3 بالمئة في أغسطس آب من 4.2 بالمئة في يوليو تموز.