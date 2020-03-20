تراجع عدد وفيات كورونا في الصين

لليوم الثاني على التوالي، لم يسجل بر الصين الرئيسي أي إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا، وتراجع عدد الوفيات إلى 3 فقط، في حين ارتفع عدد الإصابات اليومية، بين مسافرين جاؤوا إلى البلاد، ليبلغ مستوى قياسيا جديدا.

وقالت لجنة الصحة الوطنية إن البر الرئيسي سجل 39 إصابة مؤكدة جديدة، الخميس، جميعها بين وافدين قدموا إلى البلاد.

وقالت السلطات الصحية، الجمعة، إن من ضمن الإصابات الجديدة بين الوافدين 14 حالة في قوانغدونغ، و8 إصابات في شنغهاي و6 حالات في بكين.

وبهذا يصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة على بر الصين الرئيسي إلى 80967 حالة، وفق “رويترز”، بينما بلغ عدد الوفيات الناجمة عن تفشي الفيروس في بر الصين الرئيسي 3248 حتى نهاية الخميس، بزيادة 3 حالات فقط عن اليوم السابق.

وتراجع عدد الوفيات في الصين بشكل مستمر خلال الأسابيع الأخيرة، بعدما فرضت الدولة حظرا محكما على مدينة ووهان، تزامن مع إجراءات صحية مشددة.

ولم تشهد مدينة ووهان، عاصمة إقليم هوبي، وهي بؤرة انطلاق المرض، أي حالات جديدة لليوم الثاني.