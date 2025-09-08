تراجع غير متوقع في الصادرات الألمانية يقابله ارتفاع في الإنتاج الصناعي

أظهرت بيانات اليوم الاثنين أن الصادرات الألمانية انخفضت بشكل غير متوقع في يوليو تموز بسبب انخفاض حاد في الطلب الأمريكي نتيجة الرسوم الجمركية، في حين سجل الإنتاج الصناعي ارتفاعا.

وكشفت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي أن الصادرات الألمانية انخفضت 0.6 بالمئة في يوليو تموز مقارنة بالشهر السابق، وذلك خلافا لتوقعات استطلاع أجرته رويترز بزيادة قدرها 0.1 بالمئة.

وانخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة 7.9 بالمئة مقارنة بشهر يونيو حزيران. ومن المتوقع أن يتأثر الاقتصاد الألماني، المعتمد على التصدير، سلبا بالرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات. والولايات المتحدة أكبر شريك تجاري لألمانيا في عام 2024، إذ بلغ إجمالي حجم التجارة الثنائية 253 مليار يورو (297 مليار دولار).

وأظهرت البيانات أن الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي ارتفعت 2.5 بالمئة على أساس شهري، في حين انخفضت السلع إلى دول أخرى خارج الاتحاد الأوروبي 4.5 بالمئة.

وسجل الإنتاج الصناعي الألماني ارتفاعا قدره 1.3 بالمئة في يوليو تموز مقارنة بالشهر السابق له، في حين توقع المحللون الذين استطلعت رويترز آراءهم ارتفاعه بمقدار واحد بالمئة.

وانخفضت الواردات بنسبة 0.1 بالمئة مقارنة بشهر يونيو حزيران.

وبلغ فائض الميزان التجاري الخارجي 14.7 مليار يورو (17.23 مليار دولار) في يوليو تموز، انخفاضا من 15.4 مليار يورو في يونيو حزيران 2024 و17.7 مليار يورو في يوليو تموز من عام 2024.