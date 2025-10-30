تراجع محدود للأسهم الأوروبية قبيل قرار الفائدة وترقب نتائج الشركات الكبرى

تراجعت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف اليوم الخميس، مع حذر المستثمرين قبل صدور قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة، وترقبهم لنتائج عدد من الشركات الكبرى، في ظل تأثيرات متباينة من نتائج شركات التكنولوجيا الأمريكية.

فقد انخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.2% إلى 574.45 نقطة عند الساعة 08:18 بتوقيت غرينتش، بعد أن أثارت تقارير عن زيادة الإنفاق الرأسمالي لشركات تكنولوجيا أمريكية مخاوف بشأن تكلفة تطوير الذكاء الاصطناعي وتأثيرها على الأرباح المستقبلية.

وفي حين ارتفعت أسهم التكنولوجيا الأوروبية بنحو 0.4%، فقد شهد قطاع الإعلام تراجعاً بنسبة 1.5%.

ويأتي هذا التراجع بعد أن خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة يوم الأربعاء، في خطوة متوقعة، لكنه أشار إلى أن هذا الخفض ربما يكون الأخير خلال 2025 بسبب الإغلاق الحكومي الذي يحد من توافر البيانات الاقتصادية.

أما في أوروبا، فمن المرجح أن يثبت البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي خلال اجتماعه المقرر اليوم.

وعلى صعيد آخر، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق مع الصين يقضي بخفض الرسوم الجمركية مقابل استئناف واردات فول الصويا الأمريكي واستمرار تصدير المعادن الاستراتيجية، إلى جانب تشديد الرقابة على التجارة غير المشروعة بالفنتانيل، بانتظار تفاصيل إضافية حول الاتفاق.

وفي أسواق الشركات، ارتفع سهم ستاندرد تشارترد بنسبة 3.9% بعد إعلان البنك زيادة أرباحه الفصلية بنسبة 3%، بينما تراجع سهم كريدي أجريكول الفرنسي بنسبة 2.4% رغم تحقيقه نتائج أفضل من التوقعات في الربع الثالث.