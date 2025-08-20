تراجع مخزونات النفط الخام والبنزين الأمريكية

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية “إن مخزونات النفط الخام تراجعت ستة ملايين برميل إلى 420.7 مليون برميل الأسبوع الماضي”، مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع أجرته رويترز لانخفاض 1.8 مليون برميل.

وأضافت أن مخزونات الخام في مركز كوشينج للتسليم بولاية أوكلاهوما ارتفعت 419 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 15 أغسطس آب.

وأضافت أن استهلاك الخام بمصافي التكرير ارتفع 28 ألف برميل يوميا في الأسبوع الماضي، في حين زادت معدلات استخدام المصافي 0.2 نقطة مئوية إلى 96.6 بالمئة.

وقالت إن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة تراجعت 2.7 مليون برميل خلال الاسبوع إلى 223.6 مليون برميل، مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع أجرته رويترز بهبوط قدره 0.9 مليون برميل.

وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، زادت 2.3 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 116 مليون برميل، مقابل توقعات لزيادة 0.9 مليون برميل.

وقالت الإدارة إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام تراجع 1.22 مليون برميل يوميا.