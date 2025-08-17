الأحد 23 صفر 1447 ﻫ - 17 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تراجع معظم أسواق الخليج بعد فشل محادثات ترامب وبوتين والسعودية تحقق مكاسب

منذ 34 دقيقة
أسواق الأسهم الخليجية

أسواق الأسهم الخليجية

A A A
طباعة المقال

أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية على انخفاض، اليوم الأحد، بعد فشل المحادثات الحاسمة بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين في التوصل إلى اتفاق لحل الصراع في أوكرانيا.

وفي قطر، تراجع المؤشر الرئيسي 0.5 بالمئة متأثرا بهبوط سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنك في الخليج، 1.2 بالمئة. كما أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في البحرين وعُمان والكويت على انخفاض.

غير أن مؤشر السوق المالية السعودية ارتفع 0.6 بالمئة مدعوما بارتفاع سهم مصرف الراجحي 0.4 بالمئة، وسهم دار الأركان للتطوير العقاري 5.2 بالمئة.

وفي قطاع آخر، زاد سهم أرامكو السعودية 0.4 بالمئة.

وقعت أرامكو يوم الخميس اتفاق استئجار وإعادة تأجير قيمته 11 مليار دولار يشمل منشآت معالجة الغاز في حقل الجافورة مع تحالف تقوده شركة جلوبال إنفراستركشر بارتنرز التابعة لعملاق إدارة الأصول بلاك روك.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 1.1 بالمئة، مع ارتفاع سهم البنك التجاري الدولي 1.7 بالمئة.

وأعلنت الرئاسة المصرية في بيان أمس السبت أن مصر سجلت فائضا أوليا قياسيا 629 مليار جنيه (13 مليار دولار) في السنة المالية 2024-2025، أي ما يعادل 3.6 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي.

ويتجاوز هذا الفائض الأولي ذلك المسجل في السنة المالية 2023-2024 بنسبة 80 بالمئة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو. رويترز
روبيو: أمريكا ربما لن تستطيع وضع سيناريو لإنهاء الحرب في أوكرانيا
الرئيس الأوكراني "فولوديمر زيلنسكي"
رئيسة المفوضية الأوروبية تستقبل زيلينسكي في بروكسل
رئيس أركان الجيش الاسرائيلي الجديد إيال زامير
رئيس الأركان الإسرائيلي: سننفذ المرحلة التالية من عملية "عربات جدعون" قريباً

الأكثر قراءة

المبعوث الأمريكي توم باراك
عرضٌ رئاسيٌّ لبرّاك... ما تفاصيله؟
دينا الشربيني
دينا الشربيني تثير الجدل بمنشور غامض على إنستغرام
الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم
قاسم قرأ رسالة لاريجاني.. حرب أهلية وتوجيه السلاح إلى صدور اللبنانيينّ!