تراجع معظم أسواق الخليج بعد فشل محادثات ترامب وبوتين والسعودية تحقق مكاسب

أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية على انخفاض، اليوم الأحد، بعد فشل المحادثات الحاسمة بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين في التوصل إلى اتفاق لحل الصراع في أوكرانيا.

وفي قطر، تراجع المؤشر الرئيسي 0.5 بالمئة متأثرا بهبوط سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنك في الخليج، 1.2 بالمئة. كما أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في البحرين وعُمان والكويت على انخفاض.

غير أن مؤشر السوق المالية السعودية ارتفع 0.6 بالمئة مدعوما بارتفاع سهم مصرف الراجحي 0.4 بالمئة، وسهم دار الأركان للتطوير العقاري 5.2 بالمئة.

وفي قطاع آخر، زاد سهم أرامكو السعودية 0.4 بالمئة.

وقعت أرامكو يوم الخميس اتفاق استئجار وإعادة تأجير قيمته 11 مليار دولار يشمل منشآت معالجة الغاز في حقل الجافورة مع تحالف تقوده شركة جلوبال إنفراستركشر بارتنرز التابعة لعملاق إدارة الأصول بلاك روك.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 1.1 بالمئة، مع ارتفاع سهم البنك التجاري الدولي 1.7 بالمئة.

وأعلنت الرئاسة المصرية في بيان أمس السبت أن مصر سجلت فائضا أوليا قياسيا 629 مليار جنيه (13 مليار دولار) في السنة المالية 2024-2025، أي ما يعادل 3.6 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي.

ويتجاوز هذا الفائض الأولي ذلك المسجل في السنة المالية 2023-2024 بنسبة 80 بالمئة.