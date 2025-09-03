الأربعاء 11 ربيع الأول 1447 ﻫ - 3 سبتمبر 2025 |
تراجع معظم أسواق الخليج بفعل انخفاض أسعار النفط

منذ 4 دقائق
أسعار النفط (تعبيرية)

أغلق معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على تراجع اليوم الأربعاء في ظل انخفاض أسعار النفط، في حين واصل المؤشر السعودي اتجاهه النزولي بعد اختتام جلسة أمس دون تغير يذكر.

وهوت أسعار النفط، المحفز الرئيسي لأسواق المال في منطقة الخليج، بنحو اثنين بالمئة قبيل عقد منتجي أوبك+ اجتماعا يوم الأحد المقبل من المتوقع أن يبحث زيادة أخرى لأهداف الإنتاج في أكتوبر تشرين الأول.

انخفض المؤشر القياسي للسوق السعودية 0.5 بالمئة، متأثرا بتراجع سهم مصرف الراجحي 1.4 بالمئة والبنك الأهلي السعودي، أكبر بنك في المملكة من حيث الأصول، 1.2 بالمئة.

ونزل سهم شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية 0.6 بالمئة.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز يوم الجمعة أن من غير المرجح أن ترتفع أسعار النفط كثيرا عن مستوياتها الحالية خلال العام الجاري، إذ أن ارتفاع إنتاج كبار المنتجين يزيد من خطر حدوث فائض في المعروض بينما تحد التهديدات بفرض رسوم جمركية أمريكية من نمو الطلب.

وتراجع المؤشر الرئيسي في دبي 0.6 بالمئة، متأثرا بانخفاض أسهم شركة سالك للتعرفة المرورية 2.7 بالمئة.

وأغلق المؤشر القطري متراجعا 0.4 بالمئة، مع هبوط بنك قطر الوطني، أكبر بنك في الخليج، واحدا بالمئة.

وفي أبوظبي، ارتفع المؤشر الرئيسي 0.2 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، أغلق مؤشر الأسهم القيادية في مصر على انخفاض 1.1 بالمئة، بفعل تراجع معظم الأسهم المدرجة عليه جراء عمليات بيع لجني الأرباح.

