تراجع معظم بورصات الخليج بسبب التوتر الجيوسياسي

أغلقت معظم بورصات الخليج على انخفاض الاثنين، على رأسها المؤشر القطري، إذ تحول المتعاملون إلى الحذر في انتظار تطورات اجتماع الرئيسين الأمريكي والأوكراني إضافة إلى المؤتمر السنوي لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في جاكسون هول.

وأظهرت بيانات أمريكية يوم الجمعة ارتفاع مبيعات التجزئة لشهر يوليو تموز كما هو متوقع، لكن ضعف ثقة المستهلكين وتراجع إنتاج المصانع بعثا بإشارة إلى أن الرسوم الجمركية تؤثر على بعض القطاعات الاقتصادية، مما يلقي بظلاله على مسار سعر الفائدة الأمريكية.

ويقدر المتعاملون أن هناك فرصة 85 بالمئة تقريبا لخفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس في 17 سبتمبر أيلول، مع مواصلة دورة التيسير النقدي بحلول نهاية العام.

وتربط معظم دول الخليج عملاتها بالدولار، وعادة ما تقتفي هذه الدول أثر أي تغيير في السياسة النقدية بالولايات المتحدة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن على أوكرانيا التخلي عن آمال استعادة شبه جزيرة القرم أو الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، وذلك قبل اجتماع مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة أوروبيين في واشنطن.

وتراجع المؤشر القطري لليوم الثاني على التوالي ليخسر 0.6 بالمئة مع إقبال المتعاملين على جني الأرباح بعد ارتفاع مدفوع بإعلان مكاسب الشركات، إذ تراجعت جميع مؤشرات السوق. وانخفض سهم بنك قطر الوطني 0.9 بالمئة وسهم صناعات قطر 1.5 بالمئة.

وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.1 بالمئة، منهيا مكاسب استمرت جلستين، مع تراجع معظم الأسهم المدرجة فيه. وتراجع سهم أكوا باور 1.5 بالمئة، في حين خسر سهم كل من شركة التعدين العربية السعودية (معادن) وأم القرى للتنمية والتعمير 1.1 بالمئة. وأعلنت شركة أم القرى أنها باعت قطعة أرض بقيمة 145.1 مليون ريال.

وتراجع المؤشر الرئيسي لسوق أبوظبي 0.1 بالمئة، وهو تاسع انخفاض له على التوالي ليسجل أطول سلسلة خسائر متتالية منذ فبراير شباط 2024. وانخفض سهم مصرف أبوظبي الإسلامي 1.6 بالمئة وتراجع سهم بنك أبوظبي الأول 1.3 بالمئة.

وقال ميلاد عازر محلل شؤون السوق لدى إكس.تي.بي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “تظهر أسواق دول مجلس التعاون الخليجي علامات على التماسك بعد فترة من المكاسب القوية عقب نهاية موسم أرباح الربع الثاني”.

وارتفع مؤشر بورصة دبي للجلسة الثالثة على التوالي وزاد 0.1 بالمئة مدعوما بمكاسب أسهم القطاع المالي والعقاري. وارتفع سهم إعمار العقارية واحدا بالمئة وزاد سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك الإمارة، 1.2 بالمئة.

وأنهى المؤشر الرئيسي بالبحرين التعاملات منخفضا 0.1 بالمئة. وأغلق المؤشر الرئيسي في سلطنة عُمان على ارتفاع 0.2 بالمئة. وتراجع المؤشر الرئيسي في الكويت 0.4 بالمئة.

وخارج الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.4 بالمئة، متأثرا بهبوط سهم الشركة الشرقية إيسترن كومباني 3.8 بالمئة وسهم طلعت مصطفى‭‭ ‬‬1.3 بالمئة. بينما قفز سهم العربية للأسمنت 5.6 بالمئة بعد أن ارتفعت أرباح المجموعة في الربع الثاني بأكثر من ثلاثة أمثال.