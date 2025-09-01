تراجع معظم بورصات الخليج بفعل انخفاض أسعار النفط

انخفضت معظم أسواق الأسهم في الخليج عند الإغلاق اليوم الاثنين في ظل تراجع أسعار النفط وهبوط المؤشر السعودي للجلسة السادسة على التوالي.

ونزل المؤشر السعودي 0.3 بالمئة متأثرا بانخفاض سهم أرامكو السعودية العملاقة للنفط 0.8 بالمئة وتراجع سهم مصرف الراجحي 0.3 بالمئة.

وأظهر استطلاع أجرته رويترز يوم الجمعة أن أسعار النفط، وهي محفز أسواق المال الخليجية، لن تكتسب على الأرجح زخما أكبر من المستويات الحالية هذا العام مع زيادة كبار المنتجين للإمدادات.

وارتفعت أسعار النفط بأكثر من واحد بالمئة اليوم الاثنين بسبب المخاوف من تصاعد الضربات الجوية بين روسيا وأوكرانيا وتراجع الدولار، غير أن النطاق السعري لا يزال منخفضا نسبيا.

وقال جوزيف ضاهرية خبير الأسواق في تيك ميل إن السوق السعودية لا تزال معرضة للمخاطر المتعلقة بالانخفاضات المحتملة في أسعار النفط حتى مع ارتفاعها قليلا، في الوقت الذي تلقي فيه تخمة معروض تلوح في الأفق وضعف آفاق الطلب بظلالها على التوقعات بالنسبة للنفط.

وتراجع مؤشر دبي 1.6 بالمئة متأثرا بهبوط سهم إعمار العقارية2.1 بالمئة.

وأوضح ضاهرية أن سوق الأسهم في دبي قد تشهد مزيدا من التصحيح إذا لم تظهر أي تطورات داعمة.

وهبط مؤشر أبوظبي 0.8 بالمئة.

وخسر المؤشر القطري 0.4 بالمئة مع تراجع سهم مصرف قطر الإسلامي 0.7 بالمئة.

وارتفع المؤشر الرئيسي في البحرين 0.3 بالمئة إلى 1935 نقطة.

وصعد المؤشر الرئيسي في سلطنة عمان 1.4 بالمئة ليسجل 5102 نقطة.

وربح المؤشر الكويتي 0.2 بالمئة ليصل إلى 9101 نقطة.

وخارج منطقة الخليج، استقر مؤشر الأسهم القيادية في مصر.

وقال وزير المالية أحمد كجوك يوم السبت إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر نما 4.5 بالمئة في السنة المالية 2024-2025 ارتفاعا من 2.4 بالمئة في العام السابق بدعم من الإصلاحات المرتبطة بتمويل صندوق النقد الدولي وزيادة نشاط الصناعات التحويلية.