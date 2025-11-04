تراجع معظم بورصات الخليج متأثرة بانخفاض أسعار النفط وتوقعات الفائدة الأمريكية

أغلقت معظم بورصات الخليج على انخفاض اليوم الثلاثاء، تحت وطأة انخفاض أسعار النفط وتلاشي الآمال في خفض أسعار الفائدة الأمريكية في ديسمبر كانون الأول.

وخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة الأسبوع الماضي للمرة الثانية هذا العام، لكن رئيسه جيروم باول قال إن خفضها مرة أخرى هذا العام “لم يحسم بعد”.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يتوقع المتعاملون في السوق الآن احتمالا بنسبة 65 بالمئة لخفض آخر لأسعار الفائدة في ديسمبر كانون الأول، مقارنة مع أكثر من 90 بالمئة قبل تصريحات باول.

وتؤثر تحولات السياسة النقدية الأمريكية بشكل كبير على أسواق الخليج، نظرا لأن معظم عملات المنطقة مربوطة بالدولار.

وتخلى المؤشر الرئيسي للسوق السعودية عن مكاسبه المبكرة ليغلق منخفضا 0.7 بالمئة متراجعا للجلسة الرابعة على التوالي بفعل هبوط سهم مصرف الراجحي 1.5 بالمئة وتراجع سهم شركة أكوا باور 4.2 بالمئة بعد يوم من إعلان الشركة عن أرباح في الربع الثالث جاءت دون توقعات المحللين.

وارتفع سهم شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط 0.7 بالمئة. وأعلنت الشركة عن صافي ربح للربع الثالث بلغ 101.02 مليار ريال (26.94 مليار دولار) بانخفاض عن 103.4 مليار ريال في العام الماضي. ورفعت هدفها لنمو الطاقة الإنتاجية للغاز الجاهز للبيع لعام 2030 إلى حوالي 80 بالمئة فوق مستويات عام 2021، ارتفاعا من هدف سابق تجاوز 60 بالمئة.

وزاد سهم شركة الاتصالات السعودية 1.5 بالمئة عقب زيادة الإيرادات الفصلية.

وأوضح دانيال تقي الدين، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمجموعة سكاي لينكس كابيتال، أن غالبية القطاعات سجلت أداء سلبيا، مما انعكس على السوق في ظل استمرار الضغوط المعنوية.

وارتفع المؤشر المؤشر الرئيسي بأبوظبي 0.4 بالمئة، متأثرا بصعود سهم الدار العقارية 3.1 بالمئة.

وسجلت الدار العقارية انخفاضا حادا في الجلستين السابقتين بعد أن أشار تقرير لبلومبرج نيوز إلى أن شركة ألفا ظبي تعتزم بيع جزء من حصتها في الدار العقارية.

وخسر المؤشر الرئيسي بسوق دبي 0.1 بالمئة، متأثرا بهبوط سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك الإمارات، 2.7 بالمئة.

وتراجعت أسعار النفط الخام، إذ اعتبرت الأسواق قرار أوبك+ بتعليق زيادات الإنتاج في الربع الأول مؤشرا على فائض المعروض في السوق.

واستقر مؤشر بورصة البحرين عند 2078 نقطة.

وانخفض مؤشر سوق سلطنة عمان واحدا بالمئة إلى 5616 نقطة. وتراجع المؤشر الكويتي 0.1 بالمئة إلى 9508 نقاط.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 1.1 بالمئة، مسجلا أعلى مستوى على الإطلاق، مع صعود سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة 4.8 بالمئة.

وفي الجلسة السابقة، قفز سهم مجموعة طلعت مصطفى 4.8 بالمئة بعد أن أطلقت وحدة تابعة لها مشروعا سياحيا متكاملا جديدا باستثمارات متوقعة تبلغ 788 مليون دولار.