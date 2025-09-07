تراجع معظم بورصات الخليج مع انخفاض أسعار النفط

أغلقت معظم أسواق الأسهم ‭‬‬في منطقة الخليج على انخفاض اليوم الأحد وسط تراجع أسعار النفط، إذ هبط المؤشر السعودي للمرة التاسعة في عشر جلسات.

وكانت أسعار النفط -وهي محفز لأسواق المال في الخليج- قد انخفضت يوم الجمعة عندما أدى تقرير الوظائف الأمريكي الضعيف إلى خفض توقعات الطلب على الطاقة، كما زادت الإمدادات بشكل أكبر بعد اجتماع تحالف أوبك+ اليوم الأحد.

وقال مصدر في أوبك+ الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء لها لرويترز في أثناء انعقاد الاجتماع إن ثماني دول من التحالف اتفقت على زيادة إنتاج النفط في أكتوبر تشرين الأول بمقدار 137 ألف برميل يوميا.

وانخفض المؤشر السعودي القياسي 0.6 بالمئة مع تراجع سهم مصرف الراجحي 1.3 بالمئة وسهم شركة أرامكو السعودية 0.8 بالمئة.

أما في قطر، صعد المؤشر 0.3 بالمئة مدعوما بارتفاع سهم مصرف قطر الإسلامي 0.5 بالمئة.

وأظهرت البيانات الصادرة يوم الجمعة تراجعا كبيرا في نمو الوظائف في الولايات المتحدة في شهر أغسطس آب وارتفاع معدل البطالة إلى أعلى مستوى في أربع سنوات تقريبا عند 4.3 بالمئة، مما يؤكد أن ظروف سوق العمل تتدهور ويعزز مبررات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر.

ويؤثر نهج مجلس الاحتياطي بشدة على منطقة الخليج، نظرا لأن معظم عملاتها مربوطة بالدولار.

واختتم المؤشر الرئيسي في سلطنة عمان اليوم منخفضا 0.7 بالمئة. وارتفع المؤشر الرئيسي في البحرين 0.2 بالمئة. وهبط المؤشر الرئيسي في الكويت 0.1 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.9 بالمئة متأثرا بهبوط سهم البنك التجاري الدولي اثنين بالمئة.