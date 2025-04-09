تراجع معظم بورصات الخليج مع تصاعد الحرب التجارية العالمية

انخفضت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج، اليوم الأربعاء، بضغط من موجة بيع عالمية ناجمة عن أحدث تصعيد في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

ودخلت الرسوم الجمركية الضخمة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الصين بنسبة 104 بالمئة حيز التنفيذ اليوم، مما دفع بكين إلى الرد سريعا برسوم 84 بالمئة على الواردات الأمريكية.

وأدت الرسوم الجمركية المضادة التي فرضها ترامب إلى قلب نظام التجارة العالمي القائم منذ عقود رأسا على عقب، مما أثار المخاوف من الركود وأزال تريليونات الدولارات من القيمة السوقية للشركات الكبرى.

ويقول ترامب إن الرسوم تهدف إلى إنهاء العجز التجاري للولايات المتحدة مع العديد من البلدان.

وهبط المؤشر القياسي السعودي 1.8 بالمئة منهيا مكاسب لجلستين بضغط من انخفاض سهم مصرف الراجحي 1.8 بالمئة وسهم شركة أكوا باور.

وتراجع سهم أرامكو السعودية العملاقة للنفط 0.2 بالمئة.

وهبطت أسعار النفط -وهي محفز للأسواق المالية في منطقة الخليج- إلى أدنى مستوياتها في أربع سنوات بعد الرسوم الجمركية المضادة الجديدة التي فرضتها الصين.

وارتفع المؤشر الرئيسي في دبي 0.1 بالمئة بدعم من ارتفاع سهم بنك دبي الإسلامي 2.3 بالمئة.

وفي أبوظبي، صعد المؤشر 0.9 بالمئة بدعم من صعود سهم بروج 3.9 بالمئة بعد أن أعلنت شركة البتروكيماويات عن زيادة توزيعات الأرباح إلى 16.2 فلس للسهم قبل إطلاق مجموعة بروج الدولية المتوقع في الربع الأول من عام 2026.

وأغلق المؤشر في قطر على ارتفاع 0.1 بالمئة، مع صعود سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنك في الخليج، 0.8 بالمئة.

وبعد ساعات التداول، أعلن البنك عن تحقيق صافي ربح 4.26 مليار ريال (1.17 مليار دولار) في الربع الأول، متجاوزا توقعات المحللين.

وأغلق المؤشر الرئيسي بالبحرين منخفضا 0.2 بالمئة إلى 1896 نقطة. واختتم المؤشر الرئيسي في عُمان التعاملات على انخفاض 0.5 بالمئة إلى 4241 نقطة.كما هبط المؤشر الرئيسي في الكويت 0.7 بالمئة إلى 8244 نقطة.

وخارج منطقة الخليج، هبط مؤشر الأسهم القيادية في مصر 1.9 بالمئة مع وجود معظم الأسهم المدرجة في المنطقة السلبية بما في ذلك سهم المجموعة المالية القابضة الذي تراجع 4.1 بالمئة.