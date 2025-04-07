تراجع معظم بورصات الخليج مع تصاعد مخاوف الركود العالمي

أغلقت معظم البورصات في منطقة الخليج على انخفاض، اليوم الاثنين، وسط حركة تراجع عالمية للأسهم بسبب مخاوف من ركود عالمي ناجم عن الرسوم الجمركية الكاسحة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

أعلنت الصين يوم الجمعة إجراءات للرد بفرض رسوم إضافية بنسبة 34 على سلع أمريكية، مما أكد مخاوف المستثمرين من اندلاع حرب تجارية عالمية.

وانخفض مؤشر دبي 3.1 بالمئة، وكان قد هبط بأكثر من ستة بالمئة في وقت سابق من الجلسة. وتأثر المؤشر بانخفاض 5.7 بالمئة لسهم بنك دبي الإسلامي.

كما أغلق مؤشر أبوظبي منخفضا 2.6 بالمئة مع تراجع سهم أدنوك للغاز خمسة بالمئة.

واصلت أسعار النفط، وهي محفز للأسواق المالية الخليجية، خسائرها، إذ انخفضت ثلاثة بالمئة على خلفية مخاوف من أن يقلل الركود المحتمل الناجم عن حرب تجارية الطلب على الخام، حتى مع استعداد تحالف أوبك+ لزيادة المعروض.

وصعد المؤشر السعودي 1.1 بالمئة، متخليا عن خسائره في التعاملات المبكرة، بعد أن قفز سهما أكوا باور والتعدين العربية السعودية 6.8 بالمئة و4.8 بالمئة على الترتيب.

وهوى المؤشر في الجلسة السابقة 6.8 بالمئة، مسجلا أكبر انخفاض يومي له منذ بدء انتشار جائحة كوفيد-19 في 2020.

وقال حسن فواز رئيس مجلس إدارة ومؤسس شركة جيف تريد للوساطة المالية إن النظرة المستقبلية للسوق السعودية ربما تظل سلبية ما دامت السوق بشكل عام تبقي على اتجاهها نحو تجنب المخاطرة ومواصلة أسعار النفط الانخفاض.

وانخفض المؤشر القطري 0.4 بالمئة مع تراجع سهم بنك قطر الوطني، أكبر مصارف الخليج، 2.3 بالمئة.

كما تراجعت مؤشرات البورصات في كل من البحرين وسلطنة عمان والكويت 1.2 بالمئة و0.7 بالمئة و0.6 بالمئة على الترتيب.

وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.6 بالمئة.