تراجع معظم بورصات الخليج وسط توقعات برفع الفائدة الأمريكية

أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية منخفضة، الاثنين، وسط توقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة، لكن الأسهم القطرية خالفت الاتجاه لتغلق مرتفعة.

ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة بواقع 25 نقطة أساس هذا الأسبوع. ورفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة الرئيسي بواقع 475 نقطة أساس منذ مارس آذار العام الماضي من مستوى يقارب الصفر إلى المستوى الحالي عند ما بين 4.75 وخمسة بالمئة.

وتربط معظم دول مجلس التعاون الخليجي، ومن بينها السعودية والإمارات وقطر، عملاتها بالدولار وتقتفي أثر تحركات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، وهو ما يعرض المنطقة للتأثر بالتشديد النقدي في الولايات المتحدة.

وهبط المؤشر السعودي 0.2 بالمئة مع تراجع أسهم مصرف الراجحي بنسبة واحد بالمئة وتراجعت أسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 1.8 بالمئة.

وتشهد سوق الأسهم السعودية حركة تصحيح بعد الأداء القوى المستمر منذ فترة. وقال دانيال تقي الدين الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في (بي.دي سويس) إن السوق ربما تتأثر أيضا بنتائج الشركات.

وأضاف “ربما يزداد الحذر أيضا هذا الأسبوع بسبب أسعار النفط وقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي حول الفائدة”.

وانخفضت أسعار النفط، وهي محفز رئيسي للأسواق المالية الخليجية، إذ طغت المخاوف بشأن الزيادة المتوقعة في سعر الفائدة الأمريكية وتراجع بيانات التصنيع في الصين على الدعم الناجم عن خفض مجموعة (أوبك+) إنتاجها الذي سيدخل حيز التنفيذ هذا الشهر.

وألقت المخاوف المصرفية بظلالها على النفط في الأسابيع الماضية وأعلنت الجهات التنظيمية الأمريكية اليوم الاثنين مصادرة بنك فيرست ريبابليك والموافقة على اتفاق لبيعه إلى بنك جيه.بي مورجان، وذلك في ثالث انهيار لبنك أمريكي خلال شهرين.

وهبط مؤشر دبي الرئيسي 0.2 بالمئة مع نزول أسهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.1 بالمئة.

وفي أبو ظبي، أغلق مؤشر أبوظبي الرئيسي منخفضا 0.9 بالمئة، وخسر بنك أبوظبي الأول 1.3 بالمئة.

وأعلن بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات من حيث الأصول، يوم الخميس هبوطا نسبته 23 بالمئة في صافي ربحه في الربع الأول، لكنه قال إن قروضه وودائعه نمت بدعم من الزخم في بيئة الأعمال والأنشطة التجارية.

وارتفع المؤشر القطري 0.9 بالمئة بفضل زيادة قدرها 2.3 بالمئة في أسهم بنك قطر الوطني أكبر بنوك الخليج.

وخارج منطقة الخليج، هبط مؤشر مصر الرئيسي اثنين بالمئة وتراجعت أسهم البنك التجاري الدولي 1.5 بالمئة.