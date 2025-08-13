تراجع نتائج خدمات التأمين في مجموعة "قطر للتأمين" 38%

أعلنت مجموعة قطر للتأمين عن تحقيق نتائج خدمات تأمينية بلغت 144.5 مليون ريال (39.68 مليون دولار) في الربع الثاني من العام الحالي، بانخفاض 38.4 بالمئة مقارنة مع 234.5 مليون ريال (64.40 مليون دولار) في الربع نفسه قبل عام.

وسجلت المجموعة، التي تتركز أعمالها في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، صافي ربح 178.4 مليون ريال (48.99 مليون دولار) أو 0.043 ريال للسهم خلال الربع الثاني، بزيادة 7.4 بالمئة مقابل 166.1 مليون ريال (45.61 مليون دولار) أو 0.039 ريال للسهم قبل عام.

وبالنسبة للنصف الأول من 2025 المنتهي في 30 يونيو حزيران انخفضت نتائج خدمات التأمين بالمجموعة 34.8 بالمئة إلى 220.9 مليون ريال (60.66 مليون دولار) مقارنة مع 339 مليون ريال (93.09 مليون دولار) في العام الماضي. وبلغ ربح النصف الأول 383.4 مليون ريال (105.29 مليون دولار) أو 0.089 ريال للسهم. ويمثل هذا زيادة بنسبة 6.4 بالمئة على أساس سنوي من 360.1 مليون ريال (98.89 مليون دولار) أو 0.084 ريال للسهم.

وبلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في النصف الأول 5.7 مليار ريال (1.57 مليار دولار)، وهو ما يمثل زيادة 17 بالمئة على أساس سنوي.

وقالت المجموعة في إفصاح للبورصة “تتواصل التحديات الاقتصادية العالمية، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية وحروب التعريفات وتشديد الشروط المالية، مما يفرض ضغوطا كبيرة على وتيرة النمو العالمي”.

وأضافت أن النمو ظل بطيئا لكن مستقر خلال النصف الأول من 2025، لكن من المتوقع أن ينخفض أكثر في النصف الثاني من العام وبعد ذلك يستقر مع تحول سلاسل الإمداد واستجابة الاقتصادات الكبرى للرسوم الجمركية عبر زيادة الإنفاق على الدعم والتيسير النقدي.

وورد في الإفصاح “تتوقع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نموا معتدلا بنسبة 2.6 بالمئة لعام 2025، مقارنة مع 1.9 بالمئة في 2024 وفقا لتقارير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية”.

وأضاف أن قطاع التأمين العالمي يواجه نموا أقل في أقساط التأمين، مع المخاطر السلبية الإضافية المتمثلة في الضغوط التنافسية وارتفاع خسائر الكوارث المؤمن عليها (من المتوقع أن تصل إلى 90 مليار دولار أمريكي للنصف الأول من عام 2025، وهي ثاني أعلى خسارة في النصف الأول من عام 2025 على الإطلاق، مدفوعة بأخطار منها حرائق الغابات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، والتي يقابلها ارتفاع عوائد الاستثمار.

وتابع الإفصاح “قدمت مجموعة قطر للتأمين مقترحا شاملا لتأسيس فرع في المملكة العربية السعودية، والتي تعد من أكبر أسواق التأمين نموا في المنطقة. ومن المتوقع أن يصل حجم سوق التأمين السعودي إلى 105.3 مليار ريال سعودي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 8.9بالمئة”.