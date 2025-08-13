الأربعاء 19 صفر 1447 ﻫ - 13 أغسطس 2025 |
تراجع نمو مبيعات السيارات الكهربائية عالمياً إلى 21% خلال يوليو

منذ ساعتين
قطاع السيارات - تعبيرية

قالت شركة رو موشن لأبحاث السوق الأربعاء إن مبيعات السيارات الكهربائية على مستوى العالم نمت بنسبة 21 بالمئة على أساس سنوي في يوليو تموز، وهو أبطأ معدل منذ يناير كانون الثاني، وذلك نزولا من 25 بالمئة في يونيو حزيران، في ظل تراجع الزخم في مبيعات السيارات الهجينة في الصين.

أظهرت بيانات رو موشن أن المبيعات العالمية للسيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات والسيارات الهجينة القابلة للشحن ارتفعت إلى 1.6 مليون وحدة في يوليو تموز.

وتصنف الصين بأنها أكبر سوق للسيارات في العالم وتستحوذ على أكثر من نصف مبيعات السيارات الكهربائية العالمية، التي تشمل في بيانات شركة رو موشن السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات ونظيراتها الهجينة القابلة للشحن.

وتباطأ نمو مبيعات الصين الإجمالية للسيارات في يوليو\تموز، حيث سجلت شركة بي.واي.دي، أكبر صانع للسيارات الكهربائية في العالم، ثالث انخفاض شهري.

ومع ذلك، فإن التباطؤ البسيط نسبيا في إجمالي مبيعات السيارات الكهربائية يُظهر أن الأسواق الأخرى تستفيد من بعض الركود، حيث تستفيد المبيعات الأوروبية من الحوافز التي تهدف إلى تسريع عملية إزالة الكربون.

وقال تشارلز ليستر، مدير بيانات شركة رو موشن إن نمو مبيعات السيارات الكهربائية في الصين، الذي بلغ متوسطه 36 بالمئة شهريا في النصف الأول، تراجع إلى 12 بالمئة في يوليو تموز مع تراجع السوق بسبب توقف بعض خطط الدعم الحكومي لعام 2025 لشراء السيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن.

    المصدر :
  • رويترز

