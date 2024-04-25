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تراجع وول ستريت بعد ضعف بيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي

منذ دقيقة واحدة
وول ستريت

وول ستريت

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أغلقت وول ستريت على انخفاض اليوم الخميس في ظل تأثر الأسواق ببيانات أظهرت أن نمو الاقتصاد الأمريكي جاء أبطأ من المتوقع وأن التضخم مستمر، وصاحبت ذلك موجة بيع في أسهم رأس المال الضخم بسبب نتائج محبطة من شركة ميتا بلاتفورمز.

ووفقا لبيانات أولية، سجل ستاندرد اند بورز 500 انخفاضا بلغ 22.30 نقطة، أي 0.44 بالمئة، ليغلق عند 5049.33 نقطة. وتراجع مؤشر ناسداك المجمع 97.83 نقطة أي 0.63 بالمئة إلى 15611.74 نقطة.

وهبط مؤشر داو جونز الصناعي 372.17 نقطة، أو 0.96 بالمئة إلى 38091.87 نقطة.

وأثرت نتائج مخيبة للآمال من ميتا، التي هبطت أسهمها، في معنويات السوق. وأغلقت أيضا أسهم ثلاث شركات من السبع الكبار، منها ألفابت المالكة لجوجل، وأمازون دوت كوم، ومايكروسوفت، على انخفاض.

    المصدر :
  • رويترز

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