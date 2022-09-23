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تراجع وول ستريت عند الفتح وسط مخاوف النمو

منذ 12 دقيقة
بورصة وول ستريت

بورصة وول ستريت

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فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض الجمعة، متجهة نحو مستوياتها المتدنية المسجلة في يونيو حزيران، إذ يشعر المستثمرون بالقلق من احتمال حدوث تباطؤ اقتصادي وتضرر أرباح الشركات من جراء تشديد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الحاد للسياسة النقدية سعيا لكبح التضخم.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 121.03 نقطة، أو 0.40 بالمئة، إلى 29955.65 نقطة، ونزل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 30.85 نقطة، أو 0.82 بالمئة، إلى 3727.14 نقطة. وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 114.11 نقطة، أو 1.03 بالمئة، إلى 10952.69 نقطة.

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