تراس تناقش أزمة الطاقة مع المستشار الألماني

أعلنت متحدثة باسم “ليز تراس” أنّ رئيسة الوزراء البريطانية ناقشت أزمة الطاقة الأوروبية، خلال اتصال هاتفي مع المستشار الألماني “أولاف شولتس” الأربعاء.

وقالت المتحدثة في بيان إن الزعيمين “اتفقا على أهمية مرونة واستقلال الطاقة. وأكدت رئيسة الوزراء على أهمية ضمان دعم الديمقراطية والحرية في أوروبا، وحماية الدول المعرضة للخطر بسبب الابتزاز الاقتصادي لروسيا.”

وأضافت المتحدثة أن تراس أبلغت أيضا شولتس أنها حريصة على توسيع التعاون في مجال الدفاع بين بلديهما، وإيجاد حل للمشكلات التي تحيط بالقواعد المثيرة للخلاف التي تنظم التجارة مع أيرلندا الشمالية بعد بريكست.

وستقع الآن على عاتق تراس البالغة 47 عامًا مسؤولية إدارة دفة الأمور في بريطانيا، وسط ركود يلوح في الأفق وأزمة طاقة تهدد الموارد المالية لملايين الأسر والشركات.

وتسبّبت بالفعل خطتها لتعزيز الاقتصاد من خلال تخفيضات ضريبية مع تخصيص عشرات المليارات من الجنيهات الإسترلينية للحد من تكاليف الطاقة في انزعاج الأسواق المالية بشدة، مما دفع المستثمرين إلى التخلص من الجنيه الإسترليني والسندات الحكومية.

“بوريس جونسون” قال في خطابه الوداعي: “ما أقوله لزملائي المحافظين، حان الوقت لإنهاء المشاحنات السياسية… حان الوقت لنا جميعا للوقوف وراء ليز تراس وفريقها وبرنامجها”.

وستكون تراس رابع رئيس وزراء من حزب المحافظين في غضون ست سنوات. واستلمت المسؤولية‭‭ ‬‬مع حيازتها لتأييد سياسي أضعف من ذلك الذي تمتع به العديد من أسلافها، وذلك بعدما هزمت منافسها “ريشي سوناك” في تصويت لأعضاء الحزب بهامش فوز أقل مما كان متوقعا، كما أنها لم تكن في البداية الخيار الأول للمشرعين في الحزب.