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ترامب: أبلغت نتنياهو أن القتال في غزة يجب أن يكون مختلفا

منذ 45 دقيقة
آخر تحديث: 28 - يوليو - 2025 4:26 مساءً
ترامب ونتنياهو

ترامب ونتنياهو

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين إنه أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن القتال في غزة ضد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يجب أن يكون مختلفا، وذلك بعد انهيار المحادثات بشأن وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن الأسبوع الماضي.

وقال ترامب، في تعليقات للصحفيين في منتجع الجولف الخاص به في تيرنبري باسكتلندا حيث استقبل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إن الناس في غزة بحاجة إلى الحصول على الغذاء والأمان في الوقت الحالي. وقال إنه سيناقش الوضع مع ستارمر.

وفي ما يخص الحرب الروسية الأوكرانية، قال الرئيس الأمريكي إنه قرر تقليص مهلة الخمسين يوما التي منحها لروسيا والمتعلقة بحربها في أوكرانيا، مبديا خيبة أمله في الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف ترامب متحدثا إلى جانب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قبل اجتماعهما في اسكتلندا “أشعر بخيبة أمل في الرئيس بوتين. سأقلص الخمسين يوما التي منحته إياها إلى رقم أقل”.

ولم يحدد ترامب مهلة جديدة.

    المصدر :
  • رويترز

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