ترامب أبلغ نتنياهو بأن قرار استهداف حماس في قطر لم يكن حكيماً..صحيفة تكشف

منذ ساعتين
الرئيس الأميركي دونالد ترامب

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الأربعاء عن مسؤولين كبار في الإدارة الأمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن قراره باستهداف حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) داخل قطر لم يكن قرارا حكيما.

أدلى ترامب بهذه التعليقات خلال ما وصفته الصحيفة باتصال هاتفي حاد يوم الثلاثاء عقب الهجوم.

ووفقا للصحيفة، فقد رد نتنياهو بأن الفرصة كانت قصيرة لشن الهجمات وأنه استغلها.

وأضافت الصحيفة أن اتصالا ثانيا جرى بينهما في وقت لاحق من يوم الثلاثاء وكان وديا، وسأل ترامب فيه نتنياهو عما إذا كان الهجوم قد نجح.

 

 

 

 

