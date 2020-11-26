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ترامب: أترك البيت الأبيض في هذه الحالة

منذ 8 ثواني
دونالد ترامب

دونالد ترامب

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أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في حديث بمناسبة عيد الشكر يوم الخميس، إلى أن الهيئة الانتخابية في الولايات المتحدة إذا صدقت على فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن فقد ارتكبوا خطأ.

وقال ترامب في أول سؤال وجواب له مع الصحفيين منذ أسابيع: “سيكون من الصعب للغاية التنازل لأننا نعلم أن هناك احتيالا كبيرا”، وأصر الرئيس الأمريكي على فوزه وإعادة انتخابه.

وكسف عن أن أجهزة التصويت شابتها مشاكل وحولت الأصوات في أكثر من مكان إلى بايدن وكأننا في دولة من العالم الثالث.

وأضاف: “الانتخابات بعيدة من أن تنتهي ويجب علينا ألا نصاب بالإحباط والوقت إلى جانبنا”.

وأوضح أنه إذا صوت المجمع الانتخابي لجو بايدن فسيكون ذلك خطأ وسأترك حينها البيت الأبيض.

وأوضح أنه لا يريد الحديث عن انتخابات 2024. وقال: “لا أريد التحدث عن انتخابات 2024 فالانتخابات الحالية لم تنته وهناك آلالاف الأصوات التي يمكن أن تغير النتيجة”.

 

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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