ترامب: أتوقع أن يطلق بوتين سراح أسرى حرب أوكرانيين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إنه يتوقع أن يطلق نظيره الروسي فلاديمير بوتين سراح أكثر من ألف أسير حرب أوكراني بعد وقت قصير من عقد اجتماع ثلاثي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأضاف ترامب في بداية اجتماع مع زيلينسكي وسبعة زعماء أوروبيين “أعتقد أنكم سترون أن الرئيس بوتين يرغب حقا في فعل شيء ما أيضا”، متوقعا بعض “التحركات الإيجابية حقا” بعد الاتفاق على اجتماع ثلاثي.

وتابع “أعلم أن هناك أكثر من ألف أسير حرب، وأعلم أنهم سيفرجون عنهم. ربما سيفرجون عنهم قريبا جدا، وربما يكون على الفور، وهو أمر رائع”.