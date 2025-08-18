الأثنين 24 صفر 1447 ﻫ - 18 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ترامب: أتوقع أن يطلق بوتين سراح أسرى حرب أوكرانيين

منذ 14 ثانية
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

A A A
طباعة المقال

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إنه يتوقع أن يطلق نظيره الروسي فلاديمير بوتين سراح أكثر من ألف أسير حرب أوكراني بعد وقت قصير من عقد اجتماع ثلاثي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأضاف ترامب في بداية اجتماع مع زيلينسكي وسبعة زعماء أوروبيين “أعتقد أنكم سترون أن الرئيس بوتين يرغب حقا في فعل شيء ما أيضا”، متوقعا بعض “التحركات الإيجابية حقا” بعد الاتفاق على اجتماع ثلاثي.

وتابع “أعلم أن هناك أكثر من ألف أسير حرب، وأعلم أنهم سيفرجون عنهم. ربما سيفرجون عنهم قريبا جدا، وربما يكون على الفور، وهو أمر رائع”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

قناة (إم.إس.إن.بي.سي) الإخبارية
"إم.إس.إن.بي.سي" تغيّر اسمها إلى "إم.إس ناو" وتتخلى عن شعار الطاووس!
الصراع في شرق الكونغو
مقتل ‭52‬ مدنياً على يد مسلحين في شرق الكونغو
حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)
حماس تعلن رسمياً موافقتها على المقترح الجديد لوقف النار في غزة

الأكثر قراءة

المبعوث الأمريكي توم باراك
عرضٌ رئاسيٌّ لبرّاك... ما تفاصيله؟
المبعوث الأميركي توم باراك. رويترز
هذا ما قاله باراك عن بري
صواريخ إيرانية - تعبيرية
حرب إسرائيل وإيران
إيران: صواريخنا تصل واشنطن ونيويورك.. والقارة العجوز في مرمى نيراننا