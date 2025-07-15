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ترامب: أسعار المستهلكين منخفضة ويتعين خفض أسعار الفائدة

منذ 6 ساعات
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء إن أسعار المستهلكين منخفضة وإن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ينبغي أن يخفض أسعار الفائدة الآن.

وكتب ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال “أسعار المستهلكين منخفضة. خفضوا أسعار الفائدة الآن!!!”.

وأظهر مؤشر أسعار المستهلكين الصادر عن وزارة العمل الأمريكية اليوم الثلاثاء ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة إلى أعلى وتيرة لها خلال خمسة أشهر في يونيو حزيران مع ارتفاع أسعار بعض السلع.

ويشير ذلك إلى أن الرسوم الجمركية بدأت تؤثر على التضخم، وهو ما قد يدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى تأجيل أي تحرك حتى سبتمبر أيلول.

    المصدر :
  • رويترز

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