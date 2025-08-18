ترامب: أعتقد أننا نحرز تقدماً في إنهاء الحرب في أوكرانيا

استقبل اليوم الإثنين، الرئيس الأميركي دونالد ترامب نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض.

وقال ترامب إنه يعتقد بأن هناك تقدما يحرز فيما يتعلق بإنهاء الحرب في أوكرانيا، وإنه من الممكن أن يفضي اجتماعه الذي عقده مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين إلى نتائج إيجابية.

وجدد ترامب رغبته في عقد قمة ثلاثية أميركية روسية أوكرانية في حال “سار كل شيء على ما يرام” خلال الاجتماع مع زيلينسكي. وقال الرئيس الأميركي أثناء استقباله نظيره الأوكراني “سنعقد اجتماعا. اعتقد أنه في حال سار كل شيء على ما يرام، سنعقد قمة ثلاثية، وأعتقد أنه عند حصول ذلك، ستتوفر فرصة معقولة لانهاء الحرب”.

وأضاف في المكتب البيضاوي إلى جانب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه تشرف بلقاء زيلينسكي. وأعرب ترامب عن ثقته في رغبة روسيا بتسوية الأزمة الأوكرانية. وقال للصحفيين في البيت الأبيض: ” أثق بأن فلاديمير بوتين يريد إنهاء هذا الأمر”، معقبا بالقول “أعتقد أننا نحرز تقدما”.

وأوضح ترامب أن الولايات المتحدة ستكون ضالعة في أمن أوكرانيا مستقبلا.

من جهته شكر زيلينسكي ترامب على سعيه إلى “وقف القتل” في أوكرانيا، مشدداً على أنه “يتعين وقف الحرب”. كما أكد الرئيس الأوكراني مجدداً استعداده لـ”حوار ثلاثي” مع نظيريه الأميركي والروسي فلاديمير بوتين.

في سياق آخر، أكد زيلينسكي استعداده لإجراء انتخابات في أوكرانيا.

وفي وقت سابق من اليوم، وصل الزعماء الأوروبيون إلى البيت الأبيض للمشاركة في محادثات مع ترامب وزيلينسكي.

ووصل إلى البيت الأبيض سكرتير عام حلف الناتو مارك روته، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، والرئيس الفنلندي ألكسندر ستاب، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، ومن المقرر أن ينضم إليهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.