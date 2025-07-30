ترامب: أعتقد أن أمريكا ستبرم "اتفاقاً عادلاً للغاية" مع الصين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء “إن المحادثات جارية مع الصين”، متوقعا أن يتوصل الجانبان إلى اتفاق عادل بشأن التجارة.

وأصاف للصحفيين في البيت الأبيض “نمضى قدما مع الصين. أعتقد أن الأمور ستسير على ما يرام. نحن على الطريق الصحيح، وأعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق عادل للغاية”.

في حين، قال البيت الأبيض اليوم “إن الرئيس دونالد ترامب وقع على أمر تنفيذي بفرض رسوم جمركية إضافية 40 بالمئة على البرازيل، ليصل إجمالي قيمة الرسوم إلى 50 بالمئة”.

وأرجع ترامب قراره إلى سياسات البرازيل الأخيرة التي لا توافق عليها الإدارة الأمريكية.

كما قال البيت الأبيض “إن ترامب وقع اليوم أيضا على إعلان يفرض رسوما جمركية على واردات النحاس، مرجعا القرار إلى اعتبارات ترتبط بالأمن القومي”.

ويفرض الإعلان رسوما 50 بالمئة على منتجات النحاس شبه المصنعة ومشتقاتها كثيفة النحاس، اعتبارا من أول أغسطس آب.

وفي سياقٍ منفصل، قال الرئيس الأمريكي اليوم الأربعاء، إنه ينبغي لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) خفض أسعار الفائدة، لأن إبقاءها مرتفعة يضر بالناس.

وأضاف للصحفيين “نحن نبقي أسعار الفائدة مرتفعة، وهذا يمنع الناس من شراء المنازل. كل هذا بفضل الاحتياطي الاتحادي”.