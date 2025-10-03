ترامب: أعتقد أن حماس مستعدة لسلام دائم وعلى إسرائيل وقف قصف غزة "فوراً"

بعد موافقة حركة «حماس» جزئيا على مقترحه، طالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب إسرائيل بوقف الحرب فورا على غزة.

وقال ترامب في منشور عبر حسابه على «تروث سوشال»: «استنادًا إلى البيان الذي أصدرته «حماس» للتو، أعتقد أنهم مستعدون لسلامٍ دائم. يجب على إسرائيل أن توقف قصف غزة فورًا كي نتمكّن من إخراج الرهائن بأمان وسرعة، إذ إنّ الوضع الآن خطِر للغاية للقيام بذلك».

وأضاف: «نحن بالفعل نجري مناقشات حول التفاصيل التي يجب التوافق عليها. هذا ليس بشأن غزة وحدها، بل بشأن سلام طال انتظاره في الشرق الأوسط».

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، مساء اليوم الجمعة، عن موقفها الرسمي من الخطة التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والمتعلقة بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتبادل الأسرى.

وقالت الحركة، في بيان صدر عقب مشاورات موسعة داخل مؤسساتها القيادية ومع مختلف الفصائل الفلسطينية والوسطاء، إنها اتخذت قرارًا “مسؤولًا” بعد دراسة معمقة، وسلمت ردّها رسميًا للوسطاء.

وأوضحت الحركة أنها “تقدر الجهود العربية والإسلامية والدولية، وكذلك جهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الداعية إلى وقف الحرب على قطاع غزة، وتبادل الأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية بشكل فوري، ورفض احتلال القطاع أو تهجير شعبنا منه”.

وأكدت “حماس” موافقتها على الإفراج عن جميع أسرى الاحتلال – أحياء وجثامين – وفق صيغة التبادل الواردة في المقترح، مع توفير الظروف الميدانية المناسبة لعملية التبادل، معلنة استعدادها للدخول فورًا في مفاوضات عبر الوسطاء لمناقشة التفاصيل.

كما جددت الحركة موافقتها على تسليم إدارة قطاع غزة إلى هيئة فلسطينية من المستقلين (تكنوقراط) يتم تشكيلها بالتوافق الوطني، وبدعم عربي وإسلامي.

وشدد البيان على أن “القضايا الأخرى الواردة في مقترح ترامب، والمتعلقة بمستقبل غزة والحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، هي قضايا مرتبطة بموقف وطني جامع يستند إلى القوانين والقرارات الدولية ذات الصلة، وسيتم بحثها من خلال إطار وطني فلسطيني شامل تكون حماس جزءًا منه”.

واختتمت الحركة بيانها بالتأكيد على تمسكها بثوابت الشعب الفلسطيني وحقوقه، والتزامها بالعمل مع كل القوى والفصائل لتحقيق المصلحة الوطنية العليا.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تواصل إسرائيل بدعم أميركي حرب إبادة في غزة، أسفرت حتى الآن عن استشهاد أكثر من 66 ألف فلسطيني، وإصابة نحو 169 ألفا، معظمهم من الأطفال والنساء، إلى جانب مجاعة أودت بحياة 455 شخصا، بينهم 151 طفلا.