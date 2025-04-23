ترامب: أعتقد أن لدينا اتفاقاً مع بوتين وزيلينسكي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إنه يعتقد أن لديه اتفاقا مع كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لتسوية الحرب في أوكرانيا.

ومع ذلك ألمح أيضا إلى أن التوصل إلى اتفاق مع زيلينسكي لا يزال بعيد المنال، مضيفا أن التعامل مع الزعيم الأوكراني كان أصعب من التعامل مع بوتين.

في حين، ذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، اليوم، أن الرئيس الأميركي يشعر بخيبة أمل تجاه وتيرة المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا وأن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يسير في الاتجاه الخاطئ فيما يتعلق بالمفاوضات.

وقالت ليفيت للصحافيين في البيت الأبيض: “الرئيس يشعر بخيبة أمل وصبره ينفد. يريد أن يقدم خدمة للعالم وأن يرى السلام وأن يرى القتل يتوقف، لكن الأمر يتطلب رغبة في ذلك من طرفي الحرب”.

وأضافت: “للأسف، يسير الرئيس زيلينسكي يسير في الاتجاه الخاطئ على ما يبدو”.

قبل ذلك، هاجم ترامب اليوم زيلينسكي، متهما إياه بالإدلاء بـ”تصريحات تحريضية” حول شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا.