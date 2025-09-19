ترامب: أمريكا تسعى لاستعادة السيطرة على قاعدة باغرام الجوية في أفغانستان

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أمس الخميس إن الولايات المتحدة تحاول استعادة السيطرة على قاعدة باغرام الجوية في أفغانستان، إلا أن مسؤولا أفغانيا نفى الحاجة لأي وجود أمريكي.

وكان المطار التاريخي، الذي بناه الاتحاد السوفيتي، هو القاعدة الرئيسية للقوات الأمريكية في أفغانستان بعد هجمات 11 سبتمبر أيلول 2001 وحتى انسحابها في عام 2021 وسيطرة حركة طالبان عليها بعد ذلك.

وقال ترامب “نحاول استعادتها”، في إشارة إلى قاعدة باجرام التي وصف موقعها بالقرب من الصين بأنه استراتيجي. وتابع “نريد استعادة تلك القاعدة”.

لكن كابول قالت إنها لا ترحب بأي اتفاق من هذا القبيل.

وقال المسؤول في وزارة الخارجية الأفغانية ذاكر جلالي في منشور على إكس “أفغانستان والولايات المتحدة بحاجة إلى التعاون مع بعضهما البعض… دون أن تحتفظ الولايات المتحدة بأي وجود عسكري في أي جزء من أفغانستان”.

وأضاف أن البلدين يمكنهما إقامة علاقات اقتصادية وسياسية على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.