الجمعة 27 ربيع الأول 1447 ﻫ - 19 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ترامب: أمريكا تسعى لاستعادة السيطرة على قاعدة باغرام الجوية في أفغانستان

منذ دقيقتان
آخر تحديث: 19 - سبتمبر - 2025 10:25 صباحًا
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

A A A
طباعة المقال

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أمس الخميس إن الولايات المتحدة تحاول استعادة السيطرة على قاعدة باغرام الجوية في أفغانستان، إلا أن مسؤولا أفغانيا نفى الحاجة لأي وجود أمريكي.

وكان المطار التاريخي، الذي بناه الاتحاد السوفيتي، هو القاعدة الرئيسية للقوات الأمريكية في أفغانستان بعد هجمات 11 سبتمبر أيلول 2001 وحتى انسحابها في عام 2021 وسيطرة حركة طالبان عليها بعد ذلك.

وقال ترامب “نحاول استعادتها”، في إشارة إلى قاعدة باجرام التي وصف موقعها بالقرب من الصين بأنه استراتيجي. وتابع “نريد استعادة تلك القاعدة”.

لكن كابول قالت إنها لا ترحب بأي اتفاق من هذا القبيل.

وقال المسؤول في وزارة الخارجية الأفغانية ذاكر جلالي في منشور على إكس “أفغانستان والولايات المتحدة بحاجة إلى التعاون مع بعضهما البعض… دون أن تحتفظ الولايات المتحدة بأي وجود عسكري في أي جزء من أفغانستان”.

وأضاف أن البلدين يمكنهما إقامة علاقات اقتصادية وسياسية على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

النفط- تعبيرية
النفط يهبط وسط مخاوف بشأن الطلب تطغى على أثر خفض أسعار الفائدة الأمريكية
شركة سانتوس الأسترالية
رئيس سانتوس الأسترالية يتوقع زيادة التدفق النقدي بعد انهيار ثالث عرض استحواذ
جو بايدن
مسؤول أمريكي سابق يعترف بالحالة الذهنية الحقيقية لبايدن

الأكثر قراءة

سلسلة غارات تستهدف محيط النبطية جنوب لبنان
إنذار عاجل بالإخلاء الى سكان هذه المناطق في جنوب لبنان!
يمنى شري
خبر مؤسف يهز الوسط الإعلامي.. وفاة الإعلامية "يمنى شري"
رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل
معركة بين رَجُل باسيل ونائبه.. هل يختار المُطيع أو المُتشدد؟