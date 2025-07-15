ترامب: أمريكا ستحارب الصين "بطريقة ودية للغاية"

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء باتفاق تجاري جديد أبرمته بلاده مع إندونيسيا، وقال إن الولايات المتحدة ستحارب الصين “بطريقة ودية للغاية”.

وأضاف ترامب في قمة للطاقة بجامعة كارنيغي ميلون أنه يمكن التوصل إلى اتفاقات تجارية أخرى، قد يكون أحدها مع الهند.

وأشعل ترامب حربا تجارية عالمية إذ فرض رسوما جمركية لا تقل عن 10 بالمئة على الكثير من الدول وبنسب أكبر على دول كثيرة أخرى.

من جهتها قالت الصين اليوم إن “الإكراه” الذي تمارسه الولايات المتحدة “لن يؤدي إلى أي نتيجة”.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان “تعارض الصين كل العقوبات الأحادية (…) لا رابح في حرب التعريفات الجمركية، والإكراه والضغط لن يحلا المشاكل”، وفقًا لوكالة فرانس برس (أ ف ب).

تهديد بمعاقبة روسيا وشركائها

وقال ترامب الاثنين إنه سيعاقب روسيا برسوم جمركية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا في غضون 50 يوما.

وجاء إعلان ترامب خلال اجتماع في المكتب البيضاوي مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته.

وقال ترامب: “سنقوم بفرض رسوم جمركية مرتفعة للغاية إذا لم يكن لدينا اتفاق في غضون 50 يوما”، دون أن يقدم تفاصيل بشأن كيفية تطبيق هذه الرسوم الجمركية.

وأضاف “أنا أستخدم التجارة في الكثير من الأشياء، لكنها رائعة لتسوية الحروب”.

وقال ترامب إن شركاء روسيا التجاريين سوف يواجهون رسوما جمركية بنسبة 100% تقريبا إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا خلال 50 يوما.