الثلاثاء 23 ربيع الأول 1447 ﻫ - 16 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ترامب: أمريكا قصفت سفينة فنزويلية يشتبه أنها تنقل مخدرات

منذ ساعتين
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

A A A
طباعة المقال

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين “إن الجيش الأمريكي نفذ ضربة على سفينة تابعة لعصابة مخدرات فنزويلية كانت في طريقها إلى الولايات المتحدة، وهي ثاني ضربة من نوعها تنفذ ضد ما يشتبه أنها سفينة مخدرات في الأسابيع القليلة الماضية”.

وأضاف أن ثلاثة رجال قتلوا في الضربة، مضيفا أنها وقعت في المياه الدولية.

وقال ترامب في منشور على تروث سوشيال “نفذت القوات العسكرية الأمريكية هذا الصباح، بناء على أوامري، ضربة حركية ثانية ضد عصابات تهريب المخدرات العنيفة للغاية والإرهابيين الضالعين في أنشطة تتعلق بالمخدرات والذين تم التحقق من هويتهم بشكل مؤكد وذلك في نطاق مسؤولية القيادة الجنوبية للقوات الأمريكية”.

وأضاف “تشكل عصابات تهريب المخدرات شديدة العنف هذه تهديدا للأمن القومي الأمريكي ولسياسة الولايات المتحدة الخارجية ولمصالحها الحيوية”.

وتضمن المنشور أيضا مقطع فيديو مدته 30 ثانية تقريبا يظهر سفينة في مسطح مائي تنفجر وتشتعل فيها النيران. ولم يقدم ترامب أي دليل على أن القارب كان يحمل مخدرات.

ولم ترد وزارة الاتصالات الفنزويلية بعد على طلب للتعليق.

تأتي هذه الضربة الأخيرة في ظل تصعيد عسكري أمريكي كبير في جنوب البحر الكاريبي. فقد شوهدت خمس طائرات أمريكية من طراز إف-35 تهبط في بويرتوريكو يوم السبت بعد أن أمرت إدارة ترامب بنشر عشر طائرات شبح إضافية لتعزيز الحشد العسكري في المنطقة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي
"رويترز": الاتحاد الأوروبي سيفوّت موعداً نهائياً حددته الأمم المتحدة لوضع أهداف مناخية جديدة
قمة الدوحة
محللون: بيان قمة الدوحة عكس قلق الجميع من مواصلة العدوان على غزة وتهويد الضفة
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي. رويترز
غروسي: حان الوقت لتطبيق الاتفاق مع إيران بشأن استئناف عمليات التفتيش

الأكثر قراءة

النائب جميل السيد
تصريحات خطيرة لجميل السيد عن حزب الله.. فساد ورشاوى للتأثير على القضاء!
الرئيس جوزاف عون
لبنان يُقنع الدول العربية والغربية... وكلمته مسموعة!
المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامّة
قوى الأمن تلقي القبض على مطلوبين على حاجز ضهر البيدر