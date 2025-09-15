ترامب: أمريكا قصفت سفينة فنزويلية يشتبه أنها تنقل مخدرات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين “إن الجيش الأمريكي نفذ ضربة على سفينة تابعة لعصابة مخدرات فنزويلية كانت في طريقها إلى الولايات المتحدة، وهي ثاني ضربة من نوعها تنفذ ضد ما يشتبه أنها سفينة مخدرات في الأسابيع القليلة الماضية”.

وأضاف أن ثلاثة رجال قتلوا في الضربة، مضيفا أنها وقعت في المياه الدولية.

وقال ترامب في منشور على تروث سوشيال “نفذت القوات العسكرية الأمريكية هذا الصباح، بناء على أوامري، ضربة حركية ثانية ضد عصابات تهريب المخدرات العنيفة للغاية والإرهابيين الضالعين في أنشطة تتعلق بالمخدرات والذين تم التحقق من هويتهم بشكل مؤكد وذلك في نطاق مسؤولية القيادة الجنوبية للقوات الأمريكية”.

وأضاف “تشكل عصابات تهريب المخدرات شديدة العنف هذه تهديدا للأمن القومي الأمريكي ولسياسة الولايات المتحدة الخارجية ولمصالحها الحيوية”.

وتضمن المنشور أيضا مقطع فيديو مدته 30 ثانية تقريبا يظهر سفينة في مسطح مائي تنفجر وتشتعل فيها النيران. ولم يقدم ترامب أي دليل على أن القارب كان يحمل مخدرات.

ولم ترد وزارة الاتصالات الفنزويلية بعد على طلب للتعليق.

تأتي هذه الضربة الأخيرة في ظل تصعيد عسكري أمريكي كبير في جنوب البحر الكاريبي. فقد شوهدت خمس طائرات أمريكية من طراز إف-35 تهبط في بويرتوريكو يوم السبت بعد أن أمرت إدارة ترامب بنشر عشر طائرات شبح إضافية لتعزيز الحشد العسكري في المنطقة.