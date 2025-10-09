ترامب: أميركا قد تفرض عقوبات إضافية على روسيا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس إن إدارته قد تفرض عقوبات إضافية على روسيا.

وكان ترامب يتحدث إلى جانب الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، عندما سأله صحفي في البيت الأبيض عما إذا كان يخطط لفرض عقوبات إضافية على روسيا، فقال “ربما”.

وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة لا تخطط لسحب قواتها من أوروبا.

وفي وقت سابق، قال ترامب إن على حلف شمال الأطلسي أن ينظر في طرد إسبانيا من عضويته.

وفي ما يخص قطاع غزة قال ترامب إنه لا رأي له في إمكان حل لدولتين بعد وقف إطلاق النار واتفاق تبادل الأسرى بسجناء بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، وإنه سيلتزم بما يتسنى الاتفاق عليه في النهاية.

وأضاف لصحفيين في اجتماع لإدارته “ليس لدي رأي. سألتزم بما يتفقون عليه”.

وفي معرض رده على سؤال عما يمكن أن يتوقعه الفلسطينيون، قال “سننشئ مكانا يمكن للناس العيش فيه… سنُهيئ ظروفا أفضل لهم”.

وأضاف بأن المرحلة التالية ستشهد نزع سلاح حماس وانسحاب إسرائيل بعد تسليم الرهائن.