ترامب: أنتظر من حماس قبول مقترحات السلام

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء إنه وفريقه ينتظرون أن تقبل حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) خطة السلام في غزة التي طرحها أمس.

وقال ترامب للصحفيين لدى مغادرته البيت الأبيض إن القادة الإسرائيليين والعرب قبلوا الخطة و”ننتظر فقط حماس”.

ووسط ترحيب دولي وعربي بالمقترح الذي عرضه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لوقف النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى، وبعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو موافقته عليه، انتقد وزير المال الإسرائيلي اليميني بتسلئيل سموتريتش “خطة السلام” هذه.

ووصف في منشور مطول على إكس، الخطة بأنها “فشل دبلوماسي مدوّ وإغفال عن كل دروس هجوم السابع من أكتوبر” وفق تعبيره.

كما أضاف الوزير الإسرائيلي قائلاً: “في تقديري، سينتهي الأمر أيضا بالدموع. وسيُجبر أطفالنا على القتال في غزة مرة أخرى”. ولفت إلى أن مناقشات موسعة ستجرى لاحقاً حول الخطة.

أتى ذلك، بعد ساعات قليلة على تأكيد نتنياهو في فيديو مصور، عقب انتهاء زيارته إلى واشنطن، أنه لم يوافق على إقامة دولة فلسطينية. وأشار إلى أن “الجيش الإسرائيلي سيبقى في أغلب مناطق القطاع الفلسطيني، بعد إطلاق سراح كافة الأسرى الإسرائيليين”.

كما جاء موقف سموتريتش، بعدما رحبت عدة دول إسلامية وعربية بالمقترح، فضلا عن السلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، والصين وألمانيا وغيرها.

فيما أعلنت حركة حماس أنها ستدرس بنود الخطة، وتتعامل مع أي مقترح يوقف الحرب بإيجابية.