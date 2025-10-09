ترامب: أنهينا الحرب على غزة وسأحاول حضور مراسم توقيع الاتفاق في مصر

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس، بأن الحرب في غزة انتهت، معربا عن اعتقاد بأن السلام سيكون دائما، كما أشار إلى أنه سيحاول حضور مراسم توقيع الاتفاق في مصر.

وقال ترامب: “أنهينا الحرب في غزة وأعتقد أنه سيكون هناك سلام دائم، كل دول المنطقة كانت متفقة بشأن السلام، وسيتم الإفراج عن الرهائن الاثنين أو الثلاثاء”، مضيفا “حماس فقدت من جانبها نحو 70 ألف شخص وهذه الحرب ينبغي أن تتوقف”.

وأشار إلى أنه سيسعى لزيارة الشرق الأوسط، موضحا: “سأحاول التوجه إلى الشرق الأوسط وسيكون هناك مراسم توقيع على الاتفاق في مصر”، مضيفا “فخورون بدورنا في وضع حد للنزاع المروع في غزة”.

وتابع الرئيس الأمريكي: “دول عدة ستقدم أموالا كثيرة لغزة، وسيتم إعادة إعمار غزة ببطء وما سيحصل سيكون رائع جدا بالنسبة للقطاع، العالم برمته توحد حول جهود وقف إطلاق النار في غزة حتى الأطراف التي لم تكن تتفق معها”.

كما أعرب عن امتنانه للوسطاء، قائلا: “ممتن لقادة قطر ومصر وتركيا على مساعدتهم لنا في التوصل إلى هذه النتيجة الرائعة”.

هذا وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إسرائيل وحماس وقعتا اليوم الخميس، على المرحلة الأولى من خطته لوقف الحرب في قطاع غزة وتبادل الأسرى.

كما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب على قطاع غزة، ويشمل انسحاب القوات الإسرائيلية، ودخول المساعدات الإنسانية، وتبادل الأسرى.

يأتي ذلك بعد وقت قصير من تزايُد التقديرات وتوالي التصريحات التي تُشير إلى قُرب التوصّل إلى اتفاق في المفاوضات حول إنهاء الحرب على غزة، التي تُجرى في مدينة شرم الشيخ المصرية، في ظلّ تأكيد الرئيس الأمريكيّ، دونالد ترامب، بأن الاتفاق بات وشيكا جدا، مشيرا إلى أنه قد يزور الشرق الأوسط في نهاية الأسبوع الجاري.