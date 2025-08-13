ترامب: أود لقاء بوتين وزيلينسكي إذا سار اجتماعي الأول مع بوتين على نحو جيد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إنه سيود عقد اجتماع ثان مع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي إذا سار اجتماعه الأول مع بوتين على نحو جيد.

وأضاف ترامب للصحفيين “إذا سار الأول على نحو جيد سنعقد اجتماعا ثانيا قريبا… أود أن أفعل ذلك على الفور تقريبا وسنعقد اجتماعا ثانيا بين الرئيس بوتين والرئيس زيلينسكي بحضوري إذا كانا يودان وجودي فيه”.

في حين، قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني في بيان اليوم، إن الاتصالات مع الحلفاء أظهرت وحدة في وجهات النظر عن أن السلام في أوكرانيا يتطلب وقف إطلاق النار واستمرار الضغط على روسيا عبر وسائل منها العقوبات.

وأجرى زعماء أوروبيون، بمن فيهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في محاولة للتأثير على اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا يوم الجمعة، وهي أول قمة أمريكية روسية منذ 2021.