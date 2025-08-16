ترامب: إذا سار اللقاء مع زيلينسكي جيداً سنحدد موعداً لقمة مع بوتين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيزور البيت الأبيض يوم الاثنين، وذلك عقب القمة التي عقدها ترامب في ألاسكا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكتب ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال “إذا سارت الأمور على ما يرام، فسنحدد موعدا لعقد اجتماع مع الرئيس بوتين”.

وأضاف “أفضل سبيل لإنهاء الحرب المروعة بين روسيا وأوكرانيا هو التوجه مباشرة نحو اتفاقية سلام تنهي الحرب، وليس مجرد اتفاق لوقف إطلاق النار”.

وانتهت قمة ألاسكا بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين “بضجيجٍ هائل” رغم إقرارهما “بفشلهما” في التوصل إلى أي اتفاقات بشأن كيفية إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية. وقد بدأت القمة بترحيب حار وتحليق جوي لطائرات صاخبة فوق قاعدة عسكرية أميركية في ولاية ألاسكا.

وبعد حوالي ساعتين ونصف الساعة من المحادثات في قاعدة “إلمندورف ريتشاردسون” المشتركة في أنكوريج، ظهر الرجلان أمام الصحفيين في مؤتمر صحفي مشترك، لكنهما لم يتلقيا أي أسئلة ولم يستمر أكثر من 15 دقيقة.

وبدت تصريحات ترامب وبوتين في المؤتمر قاصرة على التعليقات الدبلوماسية التقليدية، ولم تتضمن كلمتاهما أي نتائج ملموسة، ولم يُقدما أي اختلاف يُذكر عن تعليقاتهما السابقة بشأن الحرب في أوكرانيا.

وقال ترامب “لقد كان اجتماعا مثمرا للغاية، وتم الاتفاق على العديد من النقاط، ولم يتبقَّ سوى القليل جدا. لم نصل إلى هناك، لكن لدينا فرصة جيدة جدا للوصول”.

من جهته، شكر بوتين ترامب على استضافة الاجتماع، واقترح ضاحكا أن تكون المرة المقبلة التي يجتمع فيها الرجلان في موسكو، فقد قال ترامب “ربما أراك مجددا قريبا جدا”، فأجابه الرئيس الروسي باللغة الإنجليزية “المرة المقبلة في موسكو”، ورد عليه ترامب “هذا أمر مثير للاهتمام. سأتعرض لانتقادات لاذعة بسبب ذلك، لكنني أرى أنه ممكن الحدوث”.