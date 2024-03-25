الأثنين 15 رمضان 1445 ﻫ - 25 مارس 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ترامب: إسرائيل تفقد الدعم الدولي وعليها إنهاء حربها على غزة

منذ 37 دقيقة
دونالد ترامب

دونالد ترامب

A A A
طباعة المقال

قال دونالد ترامب المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية إنه كان سيرد بنفس طريقة إسرائيل على هجوم حماس في السابع من أكتوبر\تشرين الأول، لكنه أكد أن إسرائيل تفقد الدعم الدولي وعليها إنهاء حربها على الحركة الإسلامية في غزة.

وأضاف ترامب أن موجة القتل التي ارتكبتها حماس في جنوب إسرائيل كانت “واحدة من أكثر الأمور إثارة للحزن التي رأيتها على الإطلاق”.

وأضاف “ومع ذلك، عليك إنهاء حربك. يتعين عليك إنهاؤها، عليك إنجازها”.

وأدلى الرئيس الأمريكي السابق بهذه التصريحات في مقابلة مع صحيفة (إسرائيل هيوم) الإسرائيلية نشرت الاثنين.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

مؤشرات الأسهم الأوروبية
ارتفاع الأسهم الأوروبية في بداية أسبوع تتخلله عطلات
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش
غزة تحت النار
غوتيريش: ينبغي تنفيذ قرار مجلس الأمن لان الفشل سيكون أمراً لا يغتفر
ماثيو ميلر
غزة تحت النار
الخارجية الأميركية: قرار عدم حضور الوفد الإسرائيلي إلى المحادثات في واشنطن "مفاجئ ومؤسف"

الأكثر قراءة

جندي من جيش الاحتلال الإسرائيلي على الحدود مع لبنان - أرشيفية
تصريحات مفاجئة لضابط إسرائيلي كبير: نحن سمحنا لحزب الله بهذا الأمر!
رسم توضيحي للعاصفة المغناطيسية
عاصفة مغناطيسية شديدة خلال ساعات.. إلى أي مدى ستؤثر على الأرض!؟
جنود من الجيش الإسرائيلي
غزة تحت النار
99% من واردات الأسلحة لإسرائيل من هاتين الدولتين.. صحيفة إسرائيلية تكشف!