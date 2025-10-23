ترامب يحذّر: إسرائيل ستفقد الدعم الأميركي إذا ضمّت الضفة الغربية!

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، إن إسرائيل “لن تفعل شيئًا” في الضفة الغربية، رغم تصويت الكنيست لصالح مناقشة مشروعَي قانون يهدفان إلى توسيع “السيادة الإسرائيلية” على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضح ترامب للصحافيين في البيت الأبيض: “لا تقلقوا بشأن الضفة الغربية، إسرائيل لن تفعل شيئًا هناك”، مؤكّدًا لاحقًا في مقابلة مع مجلة تايم أن إسرائيل “ستفقد كل الدعم الأميركي” إذا أقدمت على ضمّ الضفة الغربية.

وفي المقابل، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وجّه بعدم المضيّ في مشاريع قوانين “فرض السيادة”، فيما أكدت القناة 12 أن الائتلاف الحاكم قرّر تعليق هذه القوانين حتى إشعار آخر.

من جهته، قال رئيس الائتلاف أوفير كاتس لإذاعة الجيش الإسرائيلي إن “نتنياهو طلب وقف الترويج لأي مشروع قانون جديد يتعلق بالسيادة في الضفة الغربية”.

كما شدّد نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس على أن إسرائيل “لن تقوم بضمّ الضفة”، محذّرًا من أن أي خطوة من هذا النوع قد تُقوّض وقف إطلاق النار الهشّ في غزة.

أما وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، فأوضح أن تصويت الكنيست لا يتعدّى “القراءة الأولية”، مؤكدًا أنّ الحكومة لم تتخذ قرارًا بالمضي قدمًا، بانتظار “ضمان نجاح خطة ترامب”.