ترامب: إسرائيل لن تهاجم قطر مرة أخرى

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، مجددا أن إسرائيل لن تهاجم قطر مرة أخرى.

وقصفت إسرائيل الأسبوع الماضي مكاتب سياسية تابعة لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في الدوحة، وهي خطوة لاقت استنكارا في أوروبا والعالم العربي وأثارت استياء ترامب الذي قال إنه لم يكن على علم مسبق بها.

وفي سياقٍ متصل، أكدت جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي تضامنها مع دولة قطر بعد العدوان الإسرائيلي على الدوحة، في حين وصفت قطر القمة العربية الإسلامية التي احتضنتها اليوم الاثنين بالحدث التاريخي.

وعلى هامش مؤتمر صحفي مشترك للقمة العربية الإسلامية الطارئة التي احتضنتها الدوحة اليوم، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن قمة الدوحة كانت حدثا تاريخيا يؤكد وحدة الصف العربي والإسلامي.

وأضاف أن القمة رسالة صريحة للعالم برفض الدول العربية والإسلامية للعدوان الإسرائيلي، وأن بيان القمة وكلمات القادة يرفضان المبررات والذرائع بشأنه.

مكانة واحترام

من جهته، قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي إن القمة أكدت الموقف الخليجي المتضامن مع قطر، مؤكدا أن أعمالها تعكس المكانة والاحترام والتقدير الذي تحظى بها قطر.

وأضاف البديوي أن المجلس الأعلى أدان بأشد العبارات العدوان على دولة قطر وشدد على أن الاعتداء على أي دولة هو اعتداء على المجلس كله، كما دعا جميع دول العالم إلى إدانة الاعتداء الإسرائيلي على قطر، وطالب “الشركاء في الولايات المتحدة باستخدام نفوذهم على إسرائيل”.