ترامب: إعلان بشأن غزة خلال 24 ساعة.. هل من هدنة محتملة؟

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء 7\5\2025 إن من المقرر صدور مزيد من المعلومات بشأن غزة الخميس بشأن مقترح جديد للإفراج عن المحتجزين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال ترامب في البيت الأبيض “هناك الكثير من الحديث يدور حول غزة حاليا. ستعرفون على الأرجح خلال الأربع والعشرين ساعة القادمة”.

وفي وقت سابق أفادت وكالة “رويترز” للأنباء، الأربعاء، بأن واشنطن تخطط لتشكيل حكومة مؤقتة في غزة برئاسة مسؤول أميركي.

وأضافت رويترز أن أميركا ستستعين بتكنوقراط فلسطينيين ضمن إدارتها لغزة.

ذكر خمسة أشخاص مطلعين أن الولايات المتحدة وإسرائيل ناقشتا إمكان قيادة واشنطن لإدارة مؤقتة في غزة بعد الحرب.

وقالت المصادر إن المشاورات “رفيعة المستوى” تركزت على تشكيل حكومة انتقالية برئاسة مسؤول أميركي تشرف على غزة، إلى أن يصبح القطاع “منزوع السلاح ومستقرا وظهور إدارة فلسطينية قادرة على العمل”.

وأوضحت المصادر الخمسة أن المناقشات، التي لا تزال أولية، تشير إلى أنه لن يكون هناك جدول زمني محدد لمدة بقاء إدارة من هذا القبيل بقيادة الولايات المتحدة، إذ سيعتمد الأمر على الوضع على الأرض.

وأشارت مصادر “العربية” أيضاً، في وقت سابق الأربعاء 7\5\2025، إلى بلورة مقترح جديد خلال الساعات المقبلة بضغوط أميركية بشأن غزة، مؤكدة أن المقترح يتضمن فتح ممرات آمنة وإنشاء نقاط خاصة لتوزيع المساعدات بغزة.

وأفادت المصادر بأن الوسطاء يسعون لبلورة المقترح الجديد بشأن غزة قبل زيارة الرئيس دونالد ترامب للمنطقة.

وأشارت المصادر إلى مشاورات حول أن تكون أميركا مسؤولة عن دخول المساعدات وتوزيعها بغزة، مضيفة أن الوسطاء أبلغوا أميركا رفضهم أن تكون إسرائيل مسؤولة عن توزيع المساعدات.

يأتي ذلك فيما أصدرت مصر وقطر بيانا مشتركا، الأربعاء، أكدتا فيه استمرار جهودهما للوساطة من أجل إنهاء الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، بحسب ما نقلت وكالة “رويترز” للأنباء.

وقال البلدان إن جهودهما “مستمرة ومتسقة، وتستند إلى رؤية موحدة تهدف إلى إنهاء الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة”.

وأضافا أن الجهود “تنسق عن كثب مع الولايات المتحدة الأميركية، في سبيل التوصل إلى اتفاق يضع حدا للمأساة الإنسانية ويضمن حماية المدنيين”.

واندلعت الحرب في السابع من أكتوبر 2023، وأدى العدوان الإسرائيلي على غزة منذ ذلك الحين إلى استشهاد أكثر من 52 ألف فلسطينياً، معظمهم من المدنيين، وفقا للسلطات الصحية المحلية في القطاع الذي تحول معظمه أيضا إلى أنقاض.