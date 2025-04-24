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ترامب: اتفاق نووي مع إيران قريب والمفاوضات تسير بشكل إيجابي

منذ 41 دقيقة
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس أن جهود الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران تسير على نحو جيد، وذلك قبل محادثات فنية بين البلدين في عُمان بعد غد السبت.

وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي “أرى أننا نسير على نحو جيد فيما يتعلق بالتوصل إلى اتفاق مع إيران… وهناك اتفاق في الطريق للتوصل إليه، ربما نشهد قرارا ممتازا للغاية. وسينقذ ذلك أرواحا كثيرة”.

يذكر أن الرئيس ترامب حدد مهلة شهرين للمفاوضات مع إيران، وأمر بحشد القوات العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط تحسباً لفشل الجهود الدبلوماسية.

وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، قد يأمر ترامب بشن ضربة عسكرية أميركية على المنشآت النووية الإيرانية أو يدعم هجوماً إسرائيلياً.

بينما أفاد مصدران لوكالة أكسيوس أن عراقجي طرح اقتراح الاتفاق المؤقت، نفت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة ذلك في بيانٍ لها: “هذا ببساطة ليس صحيحًا ولا دقيقًا”. ورفضت وزارة الخارجية التعليق.

وسبق أن ذكرت أكسيوس أن الإيرانيين يدرسون اقتراح اتفاق مؤقت.

    المصدر :
  • رويترز

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