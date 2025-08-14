ترامب: اجتماع ثان مع بوتين وزيلينسكي سيكون أكثر أهمية من قمة ألاسكا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنه يود عقد اجتماع ثان يجمعه بنظيريه الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي في ألاسكا.

ومن المقرر أن يلتقي ترامب مع بوتين في ألاسكا غدا الجمعة.

وقال ترامب “أود أن أقول إن كل ما أريده غدا هو تهيئة الأجواء للاجتماع التالي، الذي من المفترض أن يُعقد قريبا… أود انعقاده بالفعل، ربما في ألاسكا”.

وعبّر الرئيس الأمريكي اليوم، عن اعتقاده بأن نظيره الروسي فلاديمير بوتين مستعد للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا، بعد أن طرح بوتين احتمال إبرام اتفاقية بشأن الأسلحة النووية عشية قمتهما في ألاسكا.

وكثّف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وحلفاؤه الأوروبيون جهودهم هذا الأسبوع لمنع أي اتفاق بين الولايات المتحدة وروسيا من شأنه أن يُعرّض أوكرانيا لهجوم في المستقبل.

وقال ترامب في حديث لإذاعة فوكس نيوز “أعتقد أنه سيتوصل إلى اتفاق”، مضيفا أنه إذا سار الاجتماع على ما يرام، فسيتصل بزيلينسكي والقادة الأوروبيين لاحقا، وإذا لم يكن الأمر كذلك فلن يفعل.

وأضاف ترامب أن الهدف من محادثات الجمعة مع بوتين هو ترتيب اجتماع ثان يشمل أوكرانيا. لكنه قال “لا أعلم إن كنا سنتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار”.

وفي وقت سابق تحدث بوتين إلى كبار وزرائه ومسؤولي الأمن في إطار الاستعداد للقاء ترامب في أنكوريج بولاية ألاسكا غدا الجمعة والذي قد يحدد معالم نهاية أكبر حرب في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال بوتين في تعليقات بثها التلفزيون إن واشنطن “تبذل، في رأيي، جهودا حثيثة وصادقة لوقف الأعمال القتالية وإنهاء الأزمة، وإبرام اتفاقيات تصب في مصلحة جميع الأطراف المعنية في هذا الصراع”.

وأضاف أن هذا يحدث “من أجل تهيئة ظروف طويلة الأمد للسلام بين بلدينا وفي أوروبا وفي العالم أجمع، حال توصلنا في المراحل المقبلة إلى اتفاقيات في مجال الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية”.

وأشارت تعليقاته إلى أن روسيا ستثير قضية الحد من الأسلحة النووية في إطار مناقشة واسعة النطاق حول الأمن لدى اجتماعه مع ترامب. قال مساعد في الكرملين إن بوتين وترامب سيناقشان أيضا “الإمكانات الهائلة غير المستغلة” للعلاقات الاقتصادية الروسية الأمريكية.

قال مسؤول بارز في شرق أوروبا طلب عدم الكشف عن هويته نظرا لحساسية الأمر، إن بوتين سيحاول صرف انتباه ترامب عن أوكرانيا في المحادثات من خلال عرض إحراز تقدم محتمل في مجال الحد من الأسلحة النووية أو شيء متعلق بالأعمال.

وأضاف “نأمل ألا ينخدع ترامب بالروس، فهو يفهم كل هذه الأمور الخطيرة” مشيرا إلى أن هدف روسيا الوحيد هو تجنب أي عقوبات جديدة ورفع القائمة بالفعل.

* مثل لعبة الشطرنج

قال ترامب إنه سيعقد مؤتمرا صحفيا بعد المحادثات، لكنه لا يعمل هل سيكون مشتركا أم لا. وأوضح أنه ستكون هناك تنازلات بشأن الحدود والأراضي.

وأضاف “الاجتماع الثاني سيكون بالغ الأهمية. هذا الاجتماع أشبه بلعبة شطرنج. الاجتماع (الأول) يمهد لاجتماع ثان، ولكن هناك احتمال 25 بالمئة بألا يكون هذا الاجتماع ناجحا”.

وقال ترامب إن التوصل إلى اتفاق بين بوتين وزيلينسكي سيكون بيدهما، وأضاف “لن أتفاوض على اتفاقهما”.

وتسيطر روسيا على حوالي خُمس مساحة أوكرانيا، ويخشى زيلينسكي ودول أوروبية من أن يعزز أي اتفاق تلك المكاسب الروسية ويكون مكافأة لبوتين على جهوده المستمرة منذ 11 عاما للاستيلاء على أراض أوكرانية، ويشجعه على التوسع غربا في أوروبا.

وقال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي ‭‭‭‭”‬‬‬‬ستكون الساعات المقبلة حاسمة كونها قد تحدد ما ستؤول إليه الأمور. أجرى ترامب مكالمات جيدة للغاية أمس مع دول أوروبية لكن ذلك كان بالأمس”.

وقال زعماء أوروبيون إن ترامب أبدى استعداده للانضمام إلى الضمانات الأمنية لكييف خلال اجتماع اللحظة الأخيرة مع الزعماء الأوروبيين وزيلينسكي أمس الأربعاء، لكنه لم يتطرق إلى ذلك علنا بعد ذلك.

وقمة غد هي أول قمة روسية أمريكية منذ يونيو حزيران 2021، وتأتي في واحدة من أصعب اللحظات بالنسبة لأوكرانيا في الحرب التي أودت بحياة عشرات الآلاف وشردت الملايين منذ الغزو الروسي الشامل في فبراير شباط 2022.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد الاجتماع أمس إن ترامب أصر على ألا يكون حلف شمال الأطلسي جزءا من الضمانات الأمنية الرامية إلى حماية أوكرانيا من الهجمات المستقبلية في تسوية ما بعد الحرب.

وأضاف ماكرون أن ترامب قال أيضا إن الولايات المتحدة وجميع الحلفاء الراغبين يجب أن يكونوا جزءا من الضمانات الأمنية.

وفي السياق ذاته، قال مسؤول أوروبي لرويترز إن ترامب قال خلال الاتصال المرئي إنه على استعداد لتقديم بعض الضمانات الأمنية لأوروبا، دون أن يتطرق إلى ماهية هذه الضمانات.

وقال مسؤول طلب عدم الكشف عن هويته “بدا الأمر وكأنه تقدم كبير”.

ولم يتضح بعد ما يمكن أن تعنيه مثل هذه الضمانات على المستوى العملي.

وهدد ترامب أمس الأربعاء بأنه ستكون هناك “عواقب وخيمة” ما لم يوافق بوتين على إحلال السلام في أوكرانيا، وحذر من فرض عقوبات اقتصادية ما لم يسفر اجتماعه يوم الجمعة عن إحراز تقدم.