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ترامب: الأيام القادمة قد تحدد مصير جهود التهدئة في أوكرانيا

منذ ساعة واحدة
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. رويترز

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. رويترز

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس إن الأيام القليلة المقبلة ستكون بالغة الأهمية لمساعيه للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بين أوكرانيا وروسيا.

ولم يقدم ترامب مزيدا من التفاصيل، لكنه ومساعديه عبروا عن شكواهم من الطريقة التي تتعامل بها روسيا وأوكرانيا مع جهوده لوقف القتال.

وفي وقت سابق اليوم، قال ترامب إنه يعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيستمع إليه بشأن وقف الضربات على أوكرانيا، وذلك بعد حثه لبوتين في منشور على منصة (تروث سوشيال) على وقف الهجمات.

ولدى دخول ترامب للبيت الأبيض برفقة رئيس وزراء النرويج، سأله أحد الصحفيين عما إذا كان يعتقد أن بوتين سيستمع إليه، فأجاب “بالتأكيد”.

كما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس إنه حدد لنفسه مهلة لإنهاء الصراع بين روسيا وأوكرانيا وإن على البلدين إجراء مفاوضات.

وتعهد ترامب خلال حملته الانتخابية بإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا في أول يوم له في المنصب.

وقال للصحفيين في البيت الأبيض قبيل اجتماعه مع رئيس وزراء النرويج “لدي مهلة حددتها لنفسي”.

    المصدر :
  • رويترز

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