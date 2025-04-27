ترامب: الاجتماع مع زيلينسكي سار بشكل جيد

قال الرئيس دونالد ترامب إن اجتماعه مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في الفاتيكان أمس السبت سار على ما يرام، مضيفا أن الأيام القليلة المقبلة ستثبت ما إذا كان هناك تقدم في الصراع الروسي الأوكراني.

وفي سياقٍ منفصل، قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس -الأحد- إن أوكرانيا يجب ألا توافق على أحدث مقترح للرئيس الأميركي دونالد ترامب، والذي يقضي بالتنازل عن مساحات شاسعة من الأراضي مقابل وقف إطلاق النار مع روسيا، لأن ذلك سيكون بمثابة “استسلام”.

وأضاف بيستوريوس في تصريحات لقناة “إيه آر دي” الألمانية العامة أن كييف تدرك بوضوح أنها قد تحتاج إلى التخلي عن بعض الأراضي للتوصل إلى وقف إطلاق نار مستدام.

وقال بيستوريوس -الذي من المرجح أن يظل وزيرا للدفاع في الحكومة الائتلافية الألمانية الجديدة- “لكنهم بالتأكيد لن يصلوا أو ينبغي ألا يصلوا إلى حد (قبول) الاقتراح الأخير للرئيس الأميركي”.

وتابع “كان بإمكان أوكرانيا بمفردها أن تحصل قبل عام على ما تضمنه اقتراح ترامب ذلك، إنه أشبه بالاستسلام، لا أستطيع أن أرى أي قيمة مضافة في هذا الاقتراح”.

أسبوع حاسم

من جهة أخرى، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو -الأحد- إن الأسبوع المقبل قد يكون “مفصليا” على صعيد الجهود المبذولة لوضع حد للحرب الدائرة في أوكرانيا، في خضم ضغوط يمارسها الرئيس دونالد ترامب على موسكو وكييف لإبرام اتفاق.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فإن ترامب -الذي التقى السبت الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على هامش جنازة البابا فرانشيسكو- يبدي بشكل متزايد نفاد صبره إزاء الطرفين، وقال إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “ربما لا يريد وقف الحرب”.

وصرح روبيو -الأحد- لشبكة “إن بي سي” “نحن قريبون للغاية، لكننا لسنا قريبين بما يكفي”، مضيفا “أعتقد أن الأسبوع سيكون مفصليا”.

وبينما شدد على عدم وجود “حل عسكري” للحرب قال إن “الحل الوحيد لهذه الحرب هو تسوية تفاوضية يتعين فيها على الطرفين التخلي عن شيء يقولان إنهما يريدانه وإعطاء الطرف الآخر شيئا يتمنيان عدم إعطائه”.