ترامب: الانتخابات مزورة ومسروقة وعليكم أن تخجلوا

مرة أخرى ، شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، هجوما لاذعا على النواب الجمهوريين، مكررا اتهاماته بأن الانتخابات الرئاسية الأخيرة في الولايات المتحدة “مزورة ومسروقة”.

وكتب ترامب الذي ترشح عن الحزب الجمهوري في الانتخابات الأمريكية، في تغريدة: “إذا وجد مرشح رئاسي ديمقراطي أن الانتخابات مسروقة ومزورة، مع وجود دليل على مثل هذه الأفعال على مستوى لم يسبق له مثيل، سيعتبر النواب الديمقراطيون أن ذلك عمل حربي وسيقاتلون حتى الموت”.

وأضاف أن “زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ ميتش ماكونيل والجمهوريون لا يفعلون شيئا، فقط يريدون لذلك أن يمر”.

وتابع “وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفدرالي لم تفعل شيئا حيال تزوير أصوات الناخبين في الانتخابات الرئاسية لعام 2020”.

وأوضح “أكبر عملية تزوير في تاريخ أمتنا، على الرغم من الأدلة الدامغة”.

وواصل “يجب أن يخجلوا. التاريخ سوف يتذكر”.

وأتم قائلا “لا يأس أبدا. أراكم في واشنطن يوم السادس من يناير”.

If a Democrat Presidential Candidate had an Election Rigged & Stolen, with proof of such acts at a level never seen before, the Democrat Senators would consider it an act of war, and fight to the death. Mitch & the Republicans do NOTHING, just want to let it pass. NO FIGHT!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 26, 2020